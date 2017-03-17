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16.03.2017, 16:37
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Общество
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На заседании рабочей группы (совета) по делам казачества при губернаторе Рязанской области обсудили роль казачьих обществ в жизни региона

На заседании рабочей группы (совета) по делам казачества при губернаторе Рязанской области обсудили роль казачьих обществ в жизни региона

Заседание рабочей группы один раз в квартал проводит вице-губернатор Сергей Филимонов. На заседании в декабре минувшего года приняли решение обсудить проект комплексного плана работы казачьих обществ на 2017-й год. С учетом поступивших дополнений документ планируется принять к 30 марта.

Предполагается организовать широкое и тесное взаимодействие членов казачьих обществ с представителями исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, планируется более четкая организация деятельности добровольных народных и пожарных дружин с их участием. Намечено проведение фестивалей казачьей культуры.

На заседании рабочей группы шел разговор и о выработке концепции формирования центров (отделов) казачьей культуры. По этому вопросу выступил помощник атамана Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по вопросам культурно-просветительской деятельности Дмитрий Иванов.

Заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области Владимир Коробкин говорил о необходимости провести в течение года выездное заседание рабочей группы в одном из районов области, где сейчас активно формируются казачьи общества и наиболее сильны традиции казачества.

По словам вице-губернатора Сергея Филимонова, это позволит всем членам рабочей группы глубже познакомиться с жизнью казаков в районах области и обменяться опытом в работе,

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