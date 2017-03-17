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Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 16:38
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Общество
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Общественная палата Рязанской области выступает в качестве инициатора и организатора мероприятий, посвященных 3-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

Об этом шла речь на очередном пленарном заседании Общественной палаты Рязанской области сегодня. Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина предложила провести эту акцию в субботу, 18 марта, на площади Победы в Рязани и на площадке перед Муниципальным культурным центром. Она будет проходить с 15 до 19 часов на нескольких площадках – детской, молодежной, торговой, и завершится в 17 часов митингом-концертом. Общественная палата Рязанской области приглашает рязанцев принять участие в акции, ставшей для всех нас традиционной.

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