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16.03.2017, 16:39
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Общество
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В Сасове Рязанской области началась акция «Родному городу заботливые руки»

Волонтеры добровольческого отряда Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова начали проведение акций, направленных на помощь любимому городу в благоустройстве. Первым объектом по благоустройству выбрали краеведческий музей. Волонтеры посчитали, что именно музей – лицо Сасова и его визитная карточка. Ребята убирали мусор, собирали оставшуюся листву, чистили снег.

По окончании работ молодежь услышала слова благодарности от работников музея.

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