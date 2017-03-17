В Сасове Рязанской области началась акция «Родному городу заботливые руки»

Волонтеры добровольческого отряда Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова начали проведение акций, направленных на помощь любимому городу в благоустройстве. Первым объектом по благоустройству выбрали краеведческий музей. Волонтеры посчитали, что именно музей – лицо Сасова и его визитная карточка. Ребята убирали мусор, собирали оставшуюся листву, чистили снег.

По окончании работ молодежь услышала слова благодарности от работников музея.