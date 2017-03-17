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16.03.2017, 16:43
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Спорт
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В Рязани говорили о спортивных успехах воспитанников всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

В Рязани говорили о спортивных успехах воспитанников всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»

В Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя подвели итоги работы общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» за 2016 год и наградили сотрудников органов внутренних дел, внесших значительный вклад в развитие спорта, а также спортсменов-динамовцев, достигших высоких результатов.

В числе награжденных нагрудным знаком «За верность» – начальник филиала полковник полиции Григорий Ищук. Благодарственным письмом Рязанской областной Думы отмечен начальник кафедры тактико-специальной, огневой и физической подготовки полковник полиции Сергей Иванников. Почетные грамоты Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо» получили курсанты Евгений Елизаров и Дмитрий Ракчеев.

Награды вручали начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пилюгин, начальник УФСБ России по Рязанской области полковник Сергей Ерофеев, руководитель УФНС России по Рязанской области государственный советник РФ 3 класса Вячеслав Морозов

Врио председателя РОО ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Дмитрий Харькин поблагодарил руководство филиала, а также сотрудников, курсантов и слушателей за большой вклад в развитие физкультурно-массовых и служебно-прикладных видов спорта, примером которого является недавно завершившийся чемпионат МВД России по самбо. На чемпионате два «золота» курсантов филиала Алексея Грунтова и Петра Святского обеспечили Московскому университету МВД России имени В.Я. Кикотя общекомандное первое место.

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