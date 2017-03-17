Рязанская область заняла 7 место в России по эффективности здравоохранения

По информации Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), Рязанская область заняла 7 место по эффективности здравоохранения среди субъектов РФ и 1 место среди регионов Центрального федерального округа.

Исследование проводилось на основе данных за 2015 год. Как отмечено экспертами, в сравнении с предыдущим рейтингом за 2013 год позиция региона улучшилась на 19 пунктов. Методика расчета индекса эффективности заключается в том, что наивысший балл получают те субъекты, где достигнуты более высокие показатели ожидаемой продолжительности жизни населения, снижается смертность, в том числе младенческая. При этом учитывались также значения валового регионального продукта на душу населения и процент граждан, придерживающихся принципов здорового образа жизни.

Глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что уровень оказания медицинской помощи во многом определяет качество жизни людей: Основной задачей в сфере управления региональным здравоохранением является улучшение работы первичного звена. Чтобы медицинское обслуживание стало качественным и максимально доступным, работа должна строиться по принципу направленности на результат. И конечным критерием ее оценки является демографическая ситуация. В Рязанской области созданы реальные предпосылки для ее улучшения. Работа по укреплению положительных тенденций в демографии будет продолжаться.

Источник: сайт правительства Рязанской области