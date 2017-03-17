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16.03.2017, 16:59
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Общество
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Телекомпания «Край Рязанский» вошла в список обязательных общедоступных региональных телеканалов

Как сообщает сайт правительства области, Роскомнадзор опубликовал информацию о региональных телеканалах, ставших обладателями «21 кнопки».

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию завершила процедуру по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. Этот статус присваивался телеканалам на территории всех субъектов Российской Федерации одномоментно с 14 марта. В 13 регионах из 85 обладателей «21 кнопки» выбрать не смогли.

Региональный общедоступный канал определяется в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50 процентам населения субъекта РФ.

На состоявшемся 1 февраля заседании комиссии выбирались региональные телеканалы для регионов ЦФО. На получение вещания на «21 кнопке» в Рязанской области претендовали телеканал «ТКР» (телекомпания «Край Рязанский») и Рязанский телеканал «Городской» (ЗАО «Видиком-Медиа»). По итогам обсуждения подавляющим большинством голосов «ТКР» (телекомпания «Край Рязанский») был выбран в качестве обязательного общедоступного регионального телеканала на территории Рязанской области.

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