Делегация Рязанской области принимает участие в XI Петербургском Партнериате

В состав делегации Рязанской области входят представители регионального Центра поддержки предпринимательства и ряда предприятий, специализирующихся на производстве коммуникационного оборудования, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, спортивных конструкций.

В ходе форума представителями региона проведен ряд деловых переговоров с коллегами из других субъектов РФ, которым были представлены образцы изделий, информация о продукции и услугах.

Организатором участия делегации региона в XI Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» стал Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, который начал свою работу в текущем году. Он создан по инициативе регионального министерства экономического развития и торговли в целях координации инфраструктурной поддержки предпринимательства. Центр оказывает информационные и консультационные услуги, реализует образовательные программы для предпринимателей. По словам представителя Центра, участие рязанской делегации в работе XI Петербургского Партнериата послужит активизации бизнес-контактов, укреплению межрегиональных экономических связей между профильными предприятиями.

Петербургский Партнериат имеет статус эффективной площадки для установления деловых контактов, развития межрегиональной промышленной кооперации и субконтрактинга крупного, среднего и малого бизнеса. В форуме принимают участие представители таких отраслей, как машино-, приборо- и автомобилестроение, оптико-механическая промышленность, электроника, металлургия и металлообработка, электроэнергетика, нефтехимия, строительство, нано- и IT технологии, экология, транспортные системы, агропромышленный комплекс.

Источник: сайт правительства Рязанской области