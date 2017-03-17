Областная общественно-политическая газета
04:41 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области В Рязанской области мопед влетел в грузовик Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 17:08
Просмотров: 83
Общество
Версия для печати

Делегация Рязанской области принимает участие в XI Петербургском Партнериате

В состав делегации Рязанской области входят представители регионального Центра поддержки предпринимательства и ряда предприятий, специализирующихся на производстве коммуникационного оборудования, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, спортивных конструкций.

В ходе форума представителями региона проведен ряд деловых переговоров с коллегами из других субъектов РФ, которым были представлены образцы изделий, информация о продукции и услугах.

Организатором участия делегации региона в XI Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» стал Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, который начал свою работу в текущем году. Он создан по инициативе регионального министерства экономического развития и торговли в целях координации инфраструктурной поддержки предпринимательства. Центр оказывает информационные и консультационные услуги, реализует образовательные программы для предпринимателей. По словам представителя Центра, участие рязанской делегации в работе XI Петербургского Партнериата послужит активизации бизнес-контактов, укреплению межрегиональных экономических связей между профильными предприятиями.

Петербургский Партнериат имеет статус эффективной площадки для установления деловых контактов, развития межрегиональной промышленной кооперации и субконтрактинга крупного, среднего и малого бизнеса. В форуме принимают участие представители таких отраслей, как машино-, приборо- и автомобилестроение, оптико-механическая промышленность, электроника, металлургия и металлообработка, электроэнергетика, нефтехимия, строительство, нано- и IT технологии, экология, транспортные системы, агропромышленный комплекс.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
19:14
В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню
18:26
В Сасове Рязанской области руководителей предприятий пригласили на комиссию по вопросу налоговой задолженности
18:09
Глава региона Николай Любимов: «Мы хотим сформировать качественно новый образ Рязанской области, образ региона, привлекательного для людей и для инвестиций»
17:10
Рязанцы смогут узнать о тайнах поэзии Тютчева
17:09
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы