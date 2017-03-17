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16.03.2017, 17:09
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Общество
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Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова

Вакантные должности заняли Сергей Вяземцев и Дмитрий Егоров

Кадровые решения были приняты на заседании областной избирательной комиссии 16 марта. Они связаны с тем, что прежние руководители территориальных избирательных комиссий Рязанского района и г. Сасова, Елена Высоцкая и Светлана Петухова соответственно, попросили облизбирком освободить их от руководящей должности в связи с большой загруженностью по основному месту работы. Заявления комиссия удовлетворила и назначила новых председателей.

ТИК Рязанского района возглавил заместитель начальника управления образования районной администрации Сергей Вяземцев, который какое-то время занимал должность заместителя председателя ТИК и вновь был введен в ее состав на текущем заседании облизбиркома. Во главе ТИК г. Сасова встал заместитель председателя Дмитрий Егоров.

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