Рязанцы смогут узнать о тайнах поэзии Тютчева

Лекция «Ф.И. Тютчев – неразгаданный поэт» состоится в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Слушатели узнают о философских отсылках в творчестве поэта, особенностях его работы и отношении к природе.

Перед слушателями выступит кандидат филологических наук Анжелика Шапурина, старший преподаватель кафедры литературы факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. С.А. Есенина, автор диссертации «Лирика природы Ф. И. Тютчева: философско-поэтические созерцания».

Лекция состоится 23 марта в 19:00. Вход свободный.