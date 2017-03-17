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Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 18:26
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Экономика
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В Сасове Рязанской области руководителей предприятий пригласили на комиссию по вопросу налоговой задолженности

Очередное заседание межведомственной комиссии по налоговой политики и обеспечению доходов городского бюджета состоялось под председательством заместителя главы администрации города Сасово Нелли Гайдовой.

На заседание комиссии были приглашены руководители четырех предприятий города, имеющих задолженность во все уровни бюджетной системы, и 19 физических лиц – должников по имущественным налогам.

В результате работы комиссии было принято решение рекомендовать руководителям предприятий принять экстренные меры к погашению имеющихся задолженностей. Некоторые юридические лица, приглашенные на комиссию, не дожидаясь общественного порицания, погасили имеющуюся задолженность по земельному налогу в общей сумме на 220,9 тысячи рублей, а физические лица оплатили – 39,2 тысячи рублей по имущественному налогу.

Кроме того, присутствующие на заседании члены комиссии обсудили меры снижения неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы.

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