Чудеса на знакомых дорожках

Выставка природных редкостей Рязанской области – весенний подарок журналиста-натуралиста Ивана Назарова

Говоря о красивой природе и «сказочных видах», мы как-то привыкли представлять экзотические страны: белые пляжи и бирюзовые заливы, удивительные растения и животные всех цветов радуги...

Но и родные мещерские леса таят в себе не меньше красоты и очарования. Правда, чтобы увидеть редкую птицу, цветок или закат над избушкой лесника, придется постараться – наша природа показывает свои сокровища только самым аккуратным и терпеливым. Иван Назаров странствует по лесам и полям, чтобы затем показать землякам фотографии этих чудес. Поэтому его новую выставку «Созерцание прекрасного» гости рассматривают с нежностью и не спеша.

В экспозицию, которая разместилась в областной библиотеке имени Горького, вошли около 50 снимков. Иван Павлович запечатлел редкие и исчезающие виды зверей, птиц и растений Рязанской области. Вот осторожно крадется между соснами рысь – фотография сохранила этот серьезный и немного испуганный взгляд большой кошки. А вот жмутся к дереву нежнейшие ростки сон-травы, расправляя на солнце свои белесые пушинки. Эти сказочные фиолетовые цветы с желтыми бахромчатыми сердцевинками иногда можно видеть в руках женщин, торгующих букетами в городе. Но Назаров предостерегает: как бы ни было жаль сорванную хрупкую красоту, покупать сон-траву не стоит. И дело даже не в том, что лесные цветы увянут в вазе за пару дней. Пушистое растение входит в Красную книгу, и, оплачивая работу тех, кто собирает сон-траву на продажу, люди способствуют ее полному исчезновению.

Дополнение выставки – стеллажи с книгами Ивана Назарова. За десятилетия работы натуралист выпустил пять книг, посвященных природе и людям региона. Здесь же можно найти фотографии и издания Василия Пескова – легендарного журналиста «Комсомольской правды» и большого любителя природы. Песков и Назаров дружили и провели много совместных «фотоохот».

Снимки природы любят все – особенно если фотограф открывает тайны жизни растений, зверей и птиц. «Перед нами удивительный художник и мастер, благодаря которому мы проникаемся чувством нежности к родной земле. Глядя на его работы, мы осознаем, как много нужно сделать, чтобы мир стал чище и зеленее», – отметила директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина. А журналист Ирина Челиканова назвала Назарова «переводчиком с языка природы на человеческий». Сам Иван Павлович отшучивается: «Раз пять–шесть сходишь в лес впустую – и только на шестой что-то поймаешь». И тут же, посерьезнев, добавляет: «Но вообще, это каторжный труд». Это и понятно: даром своих тайн природа не открывает, требуя взамен, как минимум, сердце и душу художника.

Выставка «Созерцание прекрасного» обращает внимание еще на одну проблему – сохранение растений и животных в естественной среде обитания. Этим занимаются профессиональные биологи и экологи, но в наших с вами силах им помогать: забирать с собой свой мусор из лесов и отправлять домашние отходы на переработку, чтобы свалки не отравляли природу. Оставлять нетронутыми поля цветов и трав – они куда лучше смотрятся на месте, чем в букете. Подкармливать птиц в холодное время года, чтобы сытыми оставались и горожане-воробушки, и более редкие гости из лесов. Эти и многие другие шаги помогут сберечь разнообразие нашей природы, а на этом держится вся экосистема Земли.

Иван Назаров – член Союза литераторов России, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости», обладатель множества премий и наград. Читатели с нетерпением ждут его истории из цикла «Встречи с природой», проиллюстрированные прекрасными снимками. Начать знакомство с его работами и родной природой можно уже сейчас.

Выставка «Созерцание прекрасного» будет работать до 7 апреля