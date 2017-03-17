Мгновения детской радости

Мы помним часто всю взрослую жизнь

Как хочется порой вернуться в детство, когда совсем простые вещи делали нас счастливыми. Только в детстве игра значит больше, чем забава, в ней - сама жизнь. И живешь, играя, так, что пропадает вдруг весь мир взрослых, спешащих или скучающих.

Только в детстве при виде серебрящейся рыбешки радуешься совсем не улову, а солнцу и свету вокруг. И жизнь кажется длинной-предлинной...

Фото Владимира Проказникова и Дмитрия Осинина