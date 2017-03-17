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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Двадцать пятая полоса
Имя в истории
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Человек – работник на земле

Свою личность Александр Повалишин сделал сам, откликаясь на требования времени
Человек – работник на земле

На этой неделе исполнилось 80 лет Леониду Васильевичу Чекурину – человеку, безмерно много сделавшему для изучения и популяризации истории земли рязанской. От имени его учеников, читателей его трудов и почитателей его многолетней подвижнической деятельности поздравляем дорогого Леонида Васильевича с юбилеем. Желаем здоровья и долголетия.

Наверное, самым хорошим подарком для любителей истории и для самого Леонида Васильевича стал бы сборник его замечательных статей, опубликованных в различных рязанских, и не только рязанских, изданиях. В отличие от многих своих коллег, Леонид Васильевич умеет писать чисто, четко, интересно. Сегодня мы публикуем одну из его статей, сохранившихся в архиве редакции, а написанных несколько лет назад. Публикуем с сокращениями по понятным причинам. Нам кажется, что финальная фраза этой статьи могла быть произнесена и самим Леонидом Васильевичем Чекуриным, у которого мне повезло учиться.

Отец его, канцелярский служащий Спасского уездного суда, принадлежал к древнему дворянскому роду, не имел не только собственности, но и средств на образование сына.

Повалишина отдали в Александровское воспитательное заведение, фактически приют для детей неимущих дворян, где он встретился с замечательным педагогом передовых либеральных взглядов Ф.Т. Смирновым, любимцем просвещенной Рязани. Годы учебы в 1-й Рязанской мужской гимназии и Петербургском университете пришлись на годы Великих реформ. Чтение манифеста об освобождении крестьян шестнадцатилетний Повалишин слушал 5 марта 1861 года в Рязанском кафедральном соборе. Слова манифеста «твой свободный труд – залог твоего домашнего благополучия и блага общественного» запомнились на всю жизнь.

В 1863 году педагогический Совет Рязанской гимназии рекомендовал его для поступления в университет, но средств для поездки в университетский город в семье не было. Юноша вернулся в Спасск и нанялся репетитором к помещику Стерлигову, владельцу земель Старой Рязани. В обществе обсуждалась предстоящая судебная реформа, и Повалишин, проникшись ее важностью, поступает на юридический факультет Петербургского университета. Студент Повалишин 17 апреля 1866 года был на первом заседании реформированного суда.

Адвокат

После окончания университета в 1868 г. А.Д. Повалишин вернулся в Рязань, где в это время реформировалась судебная система, и воспитатель его Ф.Т. Смирнов был назначен членом Рязанского суда. Вступив в звание присяжных поверенных Московской судебной палаты, Повалишин состоял в этом звании 23 года.

Как адвокат он был бескорыстен, просвещен и гуманен. Отличаясь невероятным трудолюбием, он изучал дела клиентов тщательно и всесторонне. Принимал решения беспристрастно, без всяких компромиссов, с долгом и совестью. В своей адвокатской деятельности он был тверд в убеждениях, независим и неподкупен. В отношениях к людям всегда был корректен. Речь его отличалась содержательностью, строгостью мышления и логикой. Как правило, Повалишин занимался гражданскими делами, уголовными – редко. Обладая независимостью характера, он пользовался заслуженным уважением за то, что всегда защищал «идеи чести, правды и добросовестность».

А.Д. Повалишин трижды начинал свою служебно-общественную карьеру. Осваивая новый пласт служебных и человеческих отношений, он продолжал с успехом работать и на прежнем поприще. Лишь возрастала напряженность его рабочего дня. В 1870-е годы он обратился к земской деятельности, сблизившись с известными рязанскими земцами: первым Председателем губернской земской управы С.В. Волконским, членом губернского присутствия по крестьянским делам Ф.С. Офросимовым, видным славянофилом, рязанским помещиком – предпринимателем А.И. Кошелевым, крупным земским деятелем в области образования Д.Д. Дашковым. В Рязани Повалишин стал участником реформ местного управления и крупным земским деятелем. Он был и лидером, и рядовым тружеником пореформенной эпохи.

Земский деятель

В 1874 году Повалишин служил гласным в губернском земстве и Рязанской земской уездной управе. Анализ состояния здравоохранения и предложения, сделанные им на съезде земских врачей в 1875 году, легли в основу создания в губернии системы земского здравоохранения. Он участвует в преобразовании Александровской учительской семинарии, открытии начальных школ. Земское собрание добилось соглашения всех сословий на уравнение прав по отбыванию земских повинностей и обложения. Повалишин берег каждую земскую копейку, добивался направления средств на строительство дорог, развитие самоуправления, образования, медицинскую и санитарную помощь и т. д.

Земская деятельность его прервалась в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Он был помощником уполномоченного Красного Креста – Н.С. Абазы в организации помощи раненым действующей Дунайской армии.

Основатель банка

В начале 1880-х годов Рязанское губернское земство «в видах подъема народного благосостояния» искало пути для «расширения крестьянского землевладения». При ближайшем участии А.Д. Повалишина был выработан проект положения о кредитовании покупки земли крестьянами. Инициатива Рязани совпала с поисками министерства финансов и возможно помогла решению вопроса в Правительстве. В результате в 1882 г. был создан Крестьянский поземельный банк «для облегчения крестьянам всех наименований способов к покупке земли». К этому стремилась и передовая часть Рязанского земства. Повалишин был увлечен идеей земельного банка. Она совпадала, но шла дальше рязанских проектов, и он видел за ним будущее.

Крестьянский банк в Рязани был открыт в 1884 году, а в следующем году был открыт дворянский банк. В 1890 году А.Д. Повалишин был назначен управляющим отделениями государственного крестьянского и дворянского банков. Это было разумно, потому что главный объект деятельности обоих банков был один – земля. Оба банка находились в одном здании, построенном в 1887 году архитектором Корчагиным на углу Астраханской улицы и Газетного переулка (ныне здание медицинского университета, дом № 22).

Примером успешной кредитно-финансовой деятельности Повалишина была покупка имения знаменитого славянофила А.И. Кошелева в Сапожковском уезде. Это был самый предприимчивый рязанский помещик, развивавший многоотраслевое хозяйство на вольнонаемном труде. В хозяйстве Кошелева использовались новейшие машины, которые он покупал на европейских выставках, передовые аграрные приемы, севообороты включали посевы трав и обеспечивали кормами тысячу голов скота. Свободные деньги на развитие имения Кошелев получал от двух своих винокуренных заводов, трех мельниц, кирпичного производства. В 5 городах Рязанской губернии он держал винные откупа. После передачи крестьянам 10 тысяч десятин земли у него оставалось 27 тысяч десятин. Самое большое имение включало села Песочня и Михали и 12 хуторов и насчитывало 16 тысяч десятин.

Это имение и было куплено крестьянским банком, а А.Д. Повалишину в качестве управляющего банком было поручено непосредственное заведывание и его ликвидация. Повалишин не только лично знал А.И. Кошелева, работал с ним в земстве, к нему в связи с работой над трудом «Рязанские помещики и их крепостные» попал архив Кошелева, главным образом хозяйственный.

Доходность имения во время этой банковской операции не падала, не ухудшалось и благосостояние наемных работников. Банк следил за посевами, уборкой урожая, сбытом продукции: хлебов, трав, приплодом скота и т.д. Перерабатывающие предприятия тоже продолжали работать. Для увеличения доходности имения расширилось кирпичное производство.

Современники считали А.Д. Повалишина «личностью культурной в самом высшем и благороднейшем значении этого слова». Круг сподвижников и знакомых, с которыми он общался и сотрудничал в Рязани и Петербурге, характеризует и самого Повалишина. В Рязани это был круг членов Ученой архивной комиссии: историков, археологов, архивистов, знатоков и исследователей рязанского края А.И. Черепнина, И.И. Проходцова, С.Д. Яхонтова; писателей Н.Д. Хвощинской и А.Н. Левашова, передовых земцев, деятелей образования.

Семья А.Д. Повалишина была знакома и находилась в хороших отношениях с Ф.М. Достоевским и его женой. Знакомство состоялось на деловой почве. Ф.М. Достоевский обращался к Повалишину как к юристу, видимо, по издательским вопросам. В доме Повалишина в Рязани часто бывал крупный историк П.М. Милюков. Они создали программу издания корпуса древних источников по истории Рязани. В семейном архиве Повалишиных сохранился портрет Я.П. Полонского с дарственной надписью.

Последние годы жизни Повалишин работал в банке, в земстве, в губернском по земским и городским делам присутствии. Полагающееся по последнему месту работы жалованье он отдавал Рязанской ученой архивной научно-просветительной комиссии, которая под его руководством заняла лидирующее место в России. До последнего дня Повалишин стремился завершить монографию «Рязанские помещики и их крепостные», но не успел.

17 июля 1899 года Повалишина не стало. Губернское земство приняло решение о посмертном издании его трудов. Книги Повалишина сохранили свое значение и для современного мира. Актуально и сегодня звучат слова неутомимого труженика: «Человек, прежде всего и после всего, работник здесь на земле. Без работы он никому и ни для чего не нужен, в нем одна тягость. Все сводится к работе, ей должно все служить».

Леонид Чекурин,
профессор МГИК (Рязанский филиал)

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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