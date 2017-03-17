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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Двадцать четвёртая полоса
Творчество
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Взгляд в одном направлении

В театре рождаются не только спектакли, но и семьи
Семья Мавриных
На снимке: Семья Мавриных

 – Папа, ты куда собираешься? – спросила пятилетняя Вероника, увидев, как отец зашнуровывает ботинки в прихожей.
– В театр, играть короля в спектакле «Золушка».
– Возьми меня с собой, – стала упрашивать папу дочка.
– Ты же много раз видела эту постановку.
– Ну и что! Я еще хочу посмотреть. 

Маленькая Вероника буквально растет в театре. Ее родители – Сергей и Евгения Маврины – профессиональные актеры. Девочка обожает смотреть спектакли, в которых играют мама с папой, с большим интересом наблюдает за репетициями. Любит и сама дома сказки показывать по вечерам. Включает фонарик в темной комнате, берет куклу и устраивает театр теней. Вероника с нетерпением ждет, когда отец достанет из чемодана кота, которого он сам вырезал из дерева, и начнет с ней играть. Этого удивительного сказочного персонажа, готового всех обнять, рязанцы не раз встречали на Почтовой.

– Когда на улице проводилось фестивальное лето, люди с интересом подходили, гладили кота по голове, детишки с восторгом трогали его за лапы. Но в будние дни, к сожалению, люди в Рязани малообщительные, смотрят настороженно и часто проходят мимо. Не хватает тепла и доброты. Грустно, конечно, от этого. Хочется, чтобы дистанция между артистом и зрителем была минимальной, чтобы люди не боялись подходить к актерам и что-то у них спрашивать, – считает Сергей.

•••

Сергей Маврин родился в далеком и жарком Узбекистане. После окончания 9 класса вместе с мамой и сестрой переехал в город Остров Псковской области. Здесь его отдали в училище осваивать профессию электрика. Параллельно решил пойти в драматический кружок. Родители это желание парня не поддержали и считали пустым времяпрепровождением. Но Сергей настаивал на своем и даже иногда убегал из дома на занятия по актерскому мастерству. Молодой человек долго искал свое место в жизни: работал на стройке, фрезеровщиком на заводе, при этом продолжая посещать театральный кружок, затем продавцом-консультантом, а потом захотел пойти в армию, но по ряду причин его не взяли. Неожиданно друзья рассказали о Псковском областном колледже искусств, в котором шел набор на специальность «Актерское искусство». И Сергей решил продолжить начатый когда-то театральный путь. Тем более занятия группы, в которую поступил Сергей, проходили в стенах Псковского театра кукол.

Евгения родилась и выросла в Нижнем Новгороде. Училась в обычной средней школе. По настоянию родителей пыталась освоить игру на фортепиано, но безуспешно. Никакой тяги к музыке девочка не испытывала. Занималась в кружке «Очумелые ручки». Однако мастерить поделки из бумаги и природных материалов Жене тоже было совершенно неинтересно. И тогда родители, чтобы хоть чем-то увлечь дочку, привели ее в театральный кружок – вдруг понравится? Юные актеры обучались сценической речи, репетировали спектакли. Женя выходила на сцену в роли Снегурочки, Красной Шапочки. Театральное искусство оказалось настолько созвучным ее душе, что она поняла: профессия актера – ее путь. Евгения поступила в Нижегородское театральное училище, по окончании которого уехала работать в Псковский театр кукол.

Сергей и Евгения пришли в театр кукол одновременно: он – учиться, она – работать. Поначалу общались редко. А спустя год обратили друг на друга внимание. Каждый день гуляли вечерами по городу и говорили, говорили, говорили…

– Помню, как-то Женя уехала в отпуск домой к родителям, а перед этим сказала, что хочет работать в другом театре и, скорее всего, в Псков больше не вернется. Мы попрощались. Я начал сильно скучать. Заработал немного денег на билет до Нижнего Новгорода. Приехал на вокзал, подошел к вагону, достал документы, а проводник мне говорит: «Ваш поезд вчера уехал». Оказалось, что кассир ошиблась в дате поездки на один день, а я был невнимательный и не перепроверил. Помчался в кассу и купил новый билет на оставшиеся последние деньги. Приехал к Жене без копейки в кармане. Обратной дороги уже не было, – улыбается Сергей. – С тех пор мы вместе. Несколько лет еще прожили в Пскове и зимой 2013 года переехали в Рязань.

– Мы слышали, что здесь очень хороший театр кукол, один из лучших в стране, многие об этом говорили, – добавляет Евгения. – Кстати, мы стали первой молодой семьей, для которой театр кукол снимает отдельное жилье. Мы очень благодарны за это нашему руководству.

•••

Роль Сони Мармеладовой в спектакле «…И наказанiе» по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание» стала одной из первых для Евгении в Рязанском театре кукол.

– Это очень многогранный образ. Благодаря ему я каждый раз открываю что-то новое в творчестве и своем актерском мастерстве. Перед спектаклем я разговариваю с куклой-марионеткой Сони Мармеладовой, проверяю ее подвижность, – рассказывает Евгения Маврина. – В руках актера куклы оживают, к ним надо относиться бережно и ни в коем случае не злиться на них. Ведь марионетки капризные и могут не слушаться на сцене. Одно неаккуратное движение, и нитки запутаются.

– А мне кажется, нельзя давать волю кукле над собой и давать себе волю над куклой. С ней надо объединиться и дать понять, как живому существу, что ты тоже сильный, – возражает Сергей Маврин. – Ко всем спектаклям я отношусь с одинаковой ответственностью и уважением, даже если постановка не нравится. Нельзя позволять эмоциям брать вверх. В театре работает много людей. И если ты выйдешь на сцену не с той стороны, скажешь не ту реплику, то и другой артист будет вынужден произнести слова не по тексту, звукорежиссер – включить другую музыку, а световик вообще непонятно как должен действовать. И спектакль рассыпается, словно домино. Театр устроен, как завод. Я говорю это вовсе не потому, что не люблю театр. Просто он требует от каждого точного и четкого выполнения своей работы. В нем, как в машине, все должно быть отлажено. Конечно, от ошибок никто не застрахован. Помню, играл короля в спектакле «Золушка». Стоял за кулисами, мне через минуту надо было выходить на сцену, а я вдруг со страхом понял, что забыл надеть костюм. Переоделся за считанные секунды. Подобные случаи единичны и бывают крайне редко.

•••

…В гостях у молодой семьи Мавриных я побывала незадолго до Международного дня кукольника, который будет отмечаться 21 марта. За чашкой чая мы долго еще разговаривали о театральной жизни, ребята показывали фотографии со спектаклей, рассказывали об учебе в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Евгения закончила его в прошлом году, а Сергей будет получать диплом через несколько месяцев. Вдруг в соседней комнате послышался детский плач. Проснулся Никита. Ему нет еще и годика. Родители пошли успокаивать малыша. А сидя на диване, в красном колпаке улыбался Петрушка…

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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