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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Двадцать третья полоса
Культура
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Отблески небесного сияния

Иконы, вышитые бисером, – святыни и произведения искусства
Автор фото: Татьяна Клемешева | Отблески небесного сияния
Фото автора.

В каждую икону заложено немало символов, превращающих ее в послание христианину. Не так давно возможность стать ближе к этому сложному и прекрасному миру появилась у рукодельниц. А в Рязани есть свой клуб, где встречаются женщины, вышивающие иконы бисером, – работа кипит в Великий пост. Для мастериц это занятие – нечто среднее между искусством и молитвой.

Внимание к деталям

Я отправилась на встречу с вышивальщицами в уверенности, что хоть немного разбираюсь в их искусстве. У меня самой дома стоят несколько вышитых бисером образов, освященных в храме. Кажется, что все просто: приобрел ткань с образом, подобрал бисер, вышил, пришел в церковь… Но мои собеседницы – Ирина Семина, Оксана Аборина и Елена Назарчук – разубеждают меня сразу. Их работы говорят еще красноречивее: я вижу настоящие шедевры из очень качественных материалов в дорогих рамах. И по тому, как мастерицы рассказывают о своем занятии, понятно: для них это и искусство, и восхищение красотой святых ликов.

Ирина – школьный психолог и занимается вышивкой икон около полугода. Оксана трудится на приборном заводе машинистом компрессорных установок. Ее «вышивальный стаж» – около года. Дольше всех создает святые образы Елена Назарчук: она заведует магазином «Салон бисера» и, зная толк в материалах, занимается изготовлением икон и украшений. Вместе они обмениваются опытом, учат новичков и каждый месяц беседуют о тонкостях работы с иеромонахом Нафанаилом. Он знает очень многое об иконописных канонах, к тому же вышивает образы сам, а значит, может дать совет и как служитель церкви, и как мастер. «Спорить и предлагать свои варианты не возбраняется – отец Нафанаил всегда открыт для обсуждения», – отмечает Елена Назарчук.

В работе над иконой есть масса тонкостей, говорят вышивальщицы. Прежде всего на вышивку нужно получить благословение священника. Затем необходимо удостовериться, что выбранная ткань с рисунком – максимально точная копия настоящей иконы: некоторые производители допускают ошибки в изображениях. «Например, на иконе Божьей Матери должны быть изображены три звезды, нимб Спасителя с вписанным крестом и определенные надписи, – объясняет Елена Назарчук. – Если этих деталей нет, священник может сказать мастерице: я не могу освятить этот образ, это картинка». Впрочем, дополняют Ирина и Оксана, даже если ошибок в работе нет, икона «может не захотеть» освящаться в том или ином храме. Поэтому, если один священнослужитель вам отказал, можно обратиться к другому.

Грани невещественного

Бисер имеет не только цвет, но и фактуру: круглый и граненый, прозрачный и перламутровый, матовый и блестящий… Один и тот же цвет в каждой бусине будет смотреться совершенно по-разному. Поэтому подбор оттенков бисера для будущей иконы – невероятно увлекательный процесс. Но, конечно, цвета должны максимально совпадать с каноническими православными изображениями. Правда, и здесь могут быть исключения. Например, дорожные иконы могут вышиваться в оттенках белого и серебряного цветов, которые почти не используются в иконописи. Причина такого подбора в том, что вышивка имитирует технику металлических окладов.

Иногда по благословению священника можно выбрать и особые цвета для того или иного образа. Икону Богородицы «Взыскание погибших», по традиции золотисто-сине-красную, Елена Назарчук с одобрения отца Нафанаила «превратила» в серебристо-синюю. Глядя на итоговую работу, поражаешься, каким нежно-скорбным стал образ в темных тонах.

Еще один важный момент в этом виде рукоделия – грамотный выбор основы с рисунком. Мои собеседницы доверяют рязанской марке «Анастасия». Ткань этих основ однородна, а образы святых отрисовываются художниками по каноническим иконам. Еще один плюс марки – выпуск рисунков со святыми рязанской земли, которые не найти больше нигде. Сейчас вышивальщицы вместе с отцом Нафанаилом заняты подбором бисера к новому приобретению – иконе Святителя Василия, Епископа Рязанского. Женщины стремятся передать цвет темного монашеского одеяния святого как можно точнее и изящнее.

Вдохновение любит тишину

Работа над иконой, считают мои собеседницы, должна проходить в покое. В качестве аккомпанемента выбирают классическую или духовную музыку или, например, фильмы о святых – их смотрит отец Нафанаил, когда вышивает. «При вышивке лучше думать о самом святом, его жизненном пути, или о человеке, которому предназначается икона. Как только мысли уходят в сторону, велик риск ошибиться или уколоть палец», – улыбается Елена Назарчук. А вот обсуждать свое увлечение с близкими после вышивки можно и нужно. Сын Елены следит за работой мамы и знает иконы: с ними мальчик знакомится на уроке «Основы православной культуры» в школе. Такое общение сближает и очищает.

Возможно, кто-то уже заинтересовался финансовой стороной красивого и душеспасительного увлечения. Основы с напечатанными рисунками, которые приобретают мастерицы, стоят от 200 рублей и больше, в зависимости от размера. Подобранный бисер, нитки и иглы обойдутся примерно в 500 рублей – это вариант работы с чешскими бусинками, а японские, считающиеся лучшими в мире, будут стоить дороже. В «Салоне бисера» материал продают на развес. И, наконец, оформление рамы – от простого багета до «парадных» версий с антибликовым стеклом. Но настоящие мастера своего дела денег не жалеют: «Мы стараемся создать иконы, которые будут передавать детям, внукам», – говорят Ирина, Елена и Оксана.

Главное же в работе над иконами, считают мастерицы, – помнить о душе и не увлекаться украшательством. По их словам, бывали случаи, когда люди хотели менять иконы под цвет новых обоев в квартире. Случается и так, что вышивальщицы переусердствуют с блестящими камнями и бусинами и делают икону «сияющей» в противовес настоящему изображению. Гораздо важнее соблюдать каноны и относиться к работе бережно. «Для нас наши иконы – как дети», – говорят женщины. А для Бога мы сами – духовные дети, и постижение красоты его царства делает нас светлее.

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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