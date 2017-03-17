Есенин у меня – путеводная звезда

Имя российского скульптора Николая Александровича Селиванова, Народного художника РФ, хорошо известно почитателям творчества поэта

Над есенинской темой Николай Александрович работает более шестидесяти лет. Все, кто побывал в его мастерской на Долгоруковской улице в Москве, отмечают обилие скульптурных работ, посвященных образу великого поэта. Недавно здесь побывала группа представителей Рязанского землячества.

– Все началось, когда я впервые услышал стихи Есенина, – мне было девятнадцать лет, – рассказывает Николай Александрович. – Они меня поразили своей силой, чистотой, яркостью образов.

Сам Николай Александрович родился 8 сентября 1929 года в деревне Хранево Лотошинского района Московской области. Рисованием начал интересоваться с раннего детства. Развитию его способностей способствовало наблюдение за работой его дяди – известного советского художника Николая Иустиновича Лапшина. Под влиянием его творчества Николай Селиванов поступает учиться в Московское художественное училище памяти 1905 года, а затем в Суриковский институт.

Работы скульптора, а их за 60 лет творческого пути уже более двухсот, находятся в разных городах России и в разных странах мира. Селиванов – автор замечательных скульптурных портретов академиков, ученых, создателей атомного флота, моряков, героев войны, «чернобыльцев», деятелей культуры. Значительное место в его творчестве занимает русская литература в лице ее виднейших представителей – Михаила Ломоносова, Василия Шукшина, Николая Рубцова, Николая Клюева, Павла Васильева, Юрия Бондарева... В 2015 году эту серию пополнили прекрасные скульптурные портреты писателей Василия Белова и бюст Валентина Распутина.

Николай Селиванов стал известен как скульптор уже в 50-х годах, когда он, будучи студентом мастерской Народного художника СССР М.Г. Манизера, выполнил скульптурную композицию «Сергей Есенин» (Сергей Есенин с березкой), которая затем экспонировалась в 1957 году на международной выставке VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. За эту скульптуру Николаю Селиванову был присужден Диплом первой степени.

Вот что говорит сам Николай Александрович о своем увлечении есенинской темой: «Есенина я люблю, как все, как русский человек, как крестьянский сын. Он ведь тоже крестьянский сын. Есенина нельзя не любить. Я хочу, чтобы в моих работах Есенин был близок каждому русскому человеку. С 1948 года, с первого моего знакомства с поэзией Сергея Есенина, я ношу его образ в себе. Чем бы я ни занимался, делаю портреты или композиции, Есенин у меня – путеводная звезда… Свою жизнь он закончил в 30 лет, а публиковался с 1915 по 1925 год. За десять творческих лет написать столько выдающихся произведений мог только необыкновенный человек».

От образа Сергея Есенина Николай Александрович пришел к созданию скульптурных портретов близкого окружения поэта. К 100-летию поэта он создал единственный в своем роде «Есенинский цикл», состоящий из 22 работ, в который вошли четыре скульптурных портрета Сергея Есенина и восемнадцати людей, окружавших поэта и влиявших на его творчество. Поэтов: Клюева, Блока, Ганина, Ширяевца, Приблудного, Клычкова, Орешина, Мариенгофа, Городецкого, Шершеневича. При этом многие из них получили воплощение в форме скульптуры впервые. В галерею есенинского окружения вошли и скульптурные портреты близких Есенину женщин, оказавших влияние на его жизнь и творчество: Анны Изрядновой, Айседоры Дункан, Зинаиды Райх, Августы Миклашевской. Выполнен портрет сына Есенина и Изрядновой Юрия. Николай Александрович был хорошо знаком с писателем Хлысталовым, который много лет занимался расследованием гибели Сергея Есенина и сделал его выразительный скульптурный портрет. И работа над «Есенинским циклом» продолжается.

В настоящее время около 80 работ Н.А. Селиванова хранятся в 38 музеях нашей страны. Некоторые из них заняли почетное место на Сивцевом Вражке в Есенинском культурном центре, возглавляемом Народным артистом России Сергеем Никоненко.

Скульптуры «Есенин и его окружение» неоднократно участвовали в различных выставках. Так, в год 100-летия С.А. Есенина они побывали на родине поэта – Республиканской выставке в Рязани, в марте 1996 года – на выставке в Центральном Доме Советской армии в Москве. 2 февраля 2005 года, к 110-летию со дня рождения С. Есенина, в музее-заповеднике села Константинова была организована его выставка «Литературные портреты». Работы «есенинского скульптора», как иногда называют Н.А. Селиванова, получили самую высокую оценку специалистов и зрителей.

17 августа 2006 года команда федерации альпинизма Рязанской области совершила успешное восхождение на пик Есенина на Северном Кавказе, установив там бронзовый бюст Сергея Есенина, выполненный Николаем Селивановым.

В мастерской Н.А. Селиванова на Долгоруковской улице в Москве любят бывать многие известные люди нашей страны – литераторы, музыканты, актеры. Здесь витает особый дух творчества, поэзии, музыки. Скульптор по-русски хлебосолен и ради интересного общения не жалеет своего драгоценного, расписанного по минутам времени. А тем, кому особенно повезет, удается услышать, как замечательно он… играет на балалайке! А еще он варит по уникальному рецепту замечательное яблочное варенье, которым угощает своих друзей.

Несмотря на то что через два с половиной года у Николая Александровича весомая круглая дата, – он думает об очередном юбилее любимого поэта. А давняя мечта скульптора – соорудить памятник поэту на берегу Оки...

Елена Койнова