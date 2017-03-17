В подарок – фото из космоса

Доброй традицией в Рязанском землячестве Москвы стали поездки на малую родину для встреч с молодежью, на конференции, культурологические форумы

Недавно Александр Баландин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, и Вячеслав Филин, заслуженный конструктор РФ, много лет посвятивший созданию космической техники, Почетный гражданин Шацкого района, посетили родной город Шацк, где в историко-культурном центре выступили перед земляками. Конечно же, главной темой разговора стал космос. На прощание гости подписали свои книги и завораживающие фотографии Земли, которые Александр Баландин сделал, находясь на борту международной космической станции «Мир».

Юрий Николаев