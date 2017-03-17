Пой песню, поэт…

В Московском музее экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов состоялась выставка экслибрисов, графики и экспонатов из Есенинской коллекции библиофила и коллекционера Сергея Трифонова, члена международного есенинского общества «Радуница» и Рязанского землячества

На выставке были представлены около 150 экслибрисов на есенинскую тематику, прижизненные издания, знаки, открытки, графические портреты поэта.

Собрание Сергея Трифонова насчитывает более 600 отдельных изданий и сборников, более тысячи книг о жизни и творчестве С. А. Есенина, газетные и журнальные вырезки, более 400 экслибрисов, значки, бюсты, марки, конверты.

В октябре 2005 года коллекционер зарегистрировал собственный «есенинский» сайт и вышел в Интернет. На сайте ESENIN.RU представлены все произведения поэта, его письма, мемуары, литературная критика, биографические и филологические исследования, обширная иконография, а также оперативно освещаются все мероприятия, проходящие в музеях С.А. Есенина в Константинове, Москве, в России.

Георгий Златодарьин