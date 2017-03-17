С космической точностью

работают специалисты Рязанского протезно-ортопедического предприятия

Здесь выпускают протезы, технические средства реабилитации (к примеру, бандажи, корсеты, трости, ходунки), ортопедическую ­обувь. От того, насколько точно и качественно выполнено то или иное изделие, зависит в дальнейшем комфорт и удобство пациента.

Люди в белых и синих халатах

Предприятие создано в конце февраля 1942 года. Это связано с тем, что после полугодовых тяжелых боев появилось много раненых с искалеченными или ампутированными руками и ногами. Чтобы полноценно жить дальше, люди нуждались в помощи.

На Рязанском протезно-ортопедическом предприятии изначально были предусмотрены работы двух производственных участков и медицинского отдела, включающего поликлиническое отделение и стационар. Спустя семьдесят пять лет, структура осталась неизменной.

«Сначала медики определяют, какую помощь следует оказать человеку. Затем производственники изготавливают протез, – рассказывает директор предприятия Самвел Алексанянц. – Если пациенту предстоит сложное протезирование, то стараемся поместить его в стационар».

Врач Сергей Понасенко говорит: «Оказываем всестороннюю помощь: от советов по реабилитации и консультаций по средствам технической реабилитации до протезирования. Работаем и с теми, у кого отсутствуют конечности, и с теми, у кого они есть, но деформированы».

Сегодня на предприятии трудятся порядка ста человек. Большая часть из них – инженеры и техники. Они – выпускники Санкт-Петербургского социального колледжа и Королевского колледжа космического машиностроения. Последнее учебное заведение не случайно – ведь во всем мире протезированием занимаются структуры, связанные с космосом.

Инженер-протезист Алла Юдина работает на предприятии вот уже почти сорок восемь лет. «Профессию когда-то выбирала по справочнику, не имея ни малейшего представления о ней, – улыбается она. – После окончания Ленинградского социального техникума получила направление в Рязань. Да так и осталась работать на предприятии. Мне нравится то, чем я занимаюсь, потому что вижу результат – реальную помощь людям».

Все медицинские и технические специалисты Рязанского протезно-ортопедического предприятия регулярно проходят курсы повышения квалификации, бывают на различных научно-практических конференциях в Москве и Санкт-Петербурге.

Помощь и словом, и делом

Около телевизора в фойе стационарного отделения предприятия сидит житель города Спасска Василий Алексеевич Дерюгин. Он инвалид первой группы, у него нет обеих ног. В стационарном отделении Рязанского протезно-ортопедического предприятия мужчина лежит уже в третий раз. «Мне здесь нравится, потому что врачи оказывают психологическую поддержку и учат ходить на новых протезах», – делится он.

Случай Василия Алексеевича – один из самых сложных. Однако врачи гарантируют, что уже после полутора месяцев реабилитации, он сможет самостоятельно ходить и быть вполне независимым от окружающих.

«Наша задача – научить пациента пользоваться протезом, – поясняет Сергей Понасенко. – Ведь, как ни крути, это – чужеродный для человека предмет, и даже такие, казалось бы, элементарные действия, как открыть окно искусственной рукой или перешагнуть через порог на искусственных ногах, поначалу дается весьма тяжело».

Для того, чтобы процесс привыкания и освоения новых навыков шел быстрее, в стационарном отделении Рязанского протезно-ортопедического предприятия функционирует кабинет лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет физиопроцедур, тренажерный зал.

Ближе к людям

«Наше предприятие оказывает бесплатную помощь всем жителям Рязанской области, нуждающимся в технических средствах реабилитации, а это примерно тринадцать процентов жителей региона, то есть, каждый десятый человек», – подчеркивает Самвел Алексанянц.

Стационарное отделение Рязанского протезно-ортопеди-ческого отделения рассчитано на двадцать пять человек. Оно никогда не пустует. В первую очередь сюда помещают жителей районов и тех, кому впервые делают протезирование.

Для пациента сначала изготавливается лечебно-тренировочный протез, которым он учатся пользоваться в кабинете лечебной физкультуры. После этого специалисты предприятия делают улучшенную версию протеза для долговременного применения.

По словам Самвела Алексанянца, практикуются выезды в районные центры. Специалисты протезно-ортопедического предприятия ведут прием на базе районных больниц. «Район выбираем по нуждаемости в наших услугах – смотрим на число поступивших заявлений, – отмечает он. – Выезды бывают примерно раз в месяц».

Доступная среда

Рязанское протезно-ортопе-дическое предприятие уполномочено министерством труда и социальной защиты РФ участвовать в государственной программе «Доступная среда». Специалисты предприятия проводят паспортизацию объектов.

В настоящее время в Рязанской области оборудован ряд учреждений культуры, здравоохранения, образования. Однако создание безбарьерной среды – это не только установка поручней и пандусов. Для каждой категории инвалидов для создания доступной среды используются разные средства и приспособления. К примеру, слепым передвигаться без посторонней помощи помогает тифлоплитка.

«Предлагаем в широком ассортименте различные приспособления, в том числе мобильные пандусы, поручни, тактильные указатели и таблички, опорные средства, – говорит Самвел Алексанянц. – Иногда к нам обращаются представители строительных фирм, которые начинают воздвигать новые объекты».

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Если говорить в целом, то в настоящее время отрасль реабилитационной индустрии в России находится в стадии реорганизации. Это необходимо для минимизации расходов и улучшения управления.

Многие протезно-ортопеди-ческие предприятия, подобные рязанскому, уже давно отказались от медицинской части. «Сегодня с предприятий не требуют в обязательном порядке медицинскую лицензию, – говорит Самвел Алексанянц. – Мы же поддерживаем и развиваем данное направление, потому что людям очень удобно в одном месте получать сразу комплекс услуг».