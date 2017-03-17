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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
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Помочь просто

Жительнице Рязани требуется дорогостоящее лечение
Помочь просто

К нам в редакцию обратилась Любовь Боровова. За три с небольшим года она перенесла двенадцать операций. Жизнь этой женщины разделилась пополам, когда у нее во время очередного медосмотра обнаружили онкологию.

Врачи уверили, что все еще можно исправить, ведь болезнь не запущена. 6 сентября 2013 года можно считать вторым днем рождения Любови Борововой. Тогда при проведении операции, длившейся более четырех часов, у нее произошла остановка сердца. Пациентку к жизни вернули, и казалось, что самое страшное позади.

Однако проблемы начались во время лучевой терапии. Оказалось, что ошибки, допущенные при лечении, привели к серьезным осложнениям. Любовь Боровова выжила. Сегодня ей 48 лет. Теперь женщине требуется еще одна операция, которую могут провести в Боткинской больнице в Москве. Стоимость операции – 350 тысяч рублей. Родные помогают Любови Борововой, чем могут. «И все равно этой суммы нам не набрать», – говорит женщина.

P.S.: Желающие помочь Любови Борововой могут позвонить ей по телефону: 8-920-989-74-97.
4817 7600 3105 5852 – карта Сбербанка

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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