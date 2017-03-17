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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
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Здесь будет «город-гав»

Волонтеры провели субботник в будущем Центре длительной передержки безнадзорных животных
Автор фото: Татьяна Клемешева | Здесь будет «город-гав»
Фото автора.

Солнечная и очень теплая мартовская суббота. Заводская окраина города. Безмятежность момента портит огромная, в два моих роста, куча из смеси снега, мусора и веток. Но веселые молодые люди, которые смело карабкаются вверх по куче и расправляются с ней, не боятся трудностей. Свой выходной они решили потратить на доброе дело – субботник на территории будущего Центра длительной передержки безнадзорных животных.

Работа добровольцев с лопатами и граблями – один из этапов, предшествующих открытию центра. До этого на участке на территории Южного промузла вырубили деревья. Затем здесь потрудился экскаватор: сгреб в кучу мусор от бывших владельцев местных гаражей, палки и снег. Теперь эту гору нужно разобрать до основания, чтобы дать дорогу машинам со стройматериалами. На расчищенной земле начнут строить летние вольеры для собак. А пока вокруг снуют девушки и юноши: раскапывают снег, собирают осколки стекла, ветошь и пластиковые бутылки, несут набитые пакеты в контейнеры. Субботник начался в 10 утра, и через час с лишним работы еще много.

– Участок мы получили по договоренности с администрацией города. Нам помогли с расчисткой территории, вырубкой деревьев, проведением электричества. Также администрация содействовала в закупке всего необходимого. Центр получил вольеры, бытовки, холодильное оборудование, корма, плиты, миски, ведра, котлы, хозинвентарь, – рассказывает директор Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева, пока немного отдыхает от уборки. – До субботника мы готовили все необходимые документы, в частности, заключали договор с электросетью. Когда ребята расчистят участок, сюда привезут вольеры. Они появятся у стены местного здания. А напротив, в гараже, будут оборудованы зимние вольеры с отоплением и освещением. Конечно, работы предстоит еще много, но уже сейчас можно видеть, что все обещания администрации выполняются.

Марина говорит о будущем центре с радостью и не переживает, что ее ноги уже по колено в грязи. Солнце для марта слишком жаркое, и все участники субботника «украшены» подтаявшей землей. А заодно и копотью – прямо в остатках снежной горы развели костер, куда отправились старые доски из гаража и спиленные ветки деревьев. Серый снег, алое пламя, черный дым, синее небо – картина жутковатая, но яркая. Добровольцы на этот вид не засматриваются: так же активно сгребают в мешки листву и мусор. Кажется, больше всего костер нравится собакам, которые с лаем носятся вокруг. Красавец-лабрадор и немного неуклюжий длинноногий юный пес неизвестной породы – бывшие подопечные рязанских «передержек». Так замыкается круг добра: одни люди не дают собакам болеть и умирать на улицах, а другие дарят им новый дом и заботу. А тот, кто сам взял беспризорного пса, охотнее согласится помочь наладить жизнь другим таким же животным.

Работа городской службы по контролю за безнадзорными животными ведется по принципу «стерилизация – выпуск». Собаки, признанные неагрессивными, могут жить в городе под присмотром опекунов. С этими людьми заключаются договоры. Как правило, зверей под свою ответственность берут работники рынков, строек и крупных предприятий, где только рады четвероногим защитникам и друзьям. Сейчас по Рязани гуляют 58 таких «опекаемых» собак. Отличить их можно по ярко-желтой клипсе на ухе, при этом у самок «украшено» правое ухо, а у самцов – левое.

Но до выпуска «в люди» животное должны осмотреть, сделать ему необходимые прививки, стерилизовать и поставить специальный чип. Это занимает недели, и все это время собака должна где-то жить. Сейчас служба проводит эту работу в пункте на территории НИТИ. После открытия нового центра передержки в здании на проезде Яблочкова животные будут проходить только первичный осмотр и карантин. В службу собаки поступают в том числе от волонтеров некоммерческих объединений «Лучшие друзья», «Спасибо за жизнь» и «Зверополис».

А в центре в Южном промузле поселятся вылеченные, взрослые и стерилизованные животные, которые будут дожидаться новых хозяев. Максимальное время «проживания» собаки в муниципальном приюте – полгода. Но, к счастью, в городе периодически находятся желающие завести хвостатого друга. «Мы стараемся сотрудничать со СМИ и почаще публиковать объявления о животных, которые ищут дом. Так что почти каждый день люди звонят, чтобы забрать собачку», – улыбается Марина Селезнева и снова уходит помогать расчищать территорию. После пяти часов упорного труда на территории центра остаются всего несколько человек. Они убирают последние остатки прежней чужой жизни и уезжают на заслуженный отдых.

Скоро здесь поселятся около 400 собак. С ними будут работать специально обученные сотрудники, которые будут наводить чистоту, кормить животных и выгуливать на специальной площадке. Центр рад и гостям: сюда будут приезжать экскурсионные группы школьников, чтобы учиться доброму и ответственному отношению к животным. А пока солнце клонится к закату, и земля живописно подсыхает. В этом уголке промзоны уже приятно находиться, и здесь будет «город-гав» – не через четыре года, как писал когда-то советский классик, а через несколько недель. Официальное открытие Центра длительной передержки безнадзорных животных намечено на конец марта – начало апреля.

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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