Радость творчества

Авторский вечер литератора Людмилы Васютиной прошел во Дворце молодежи

Творческий отчет члена регионального отделения Союза литераторов России Людмилы Васютиной перед теми, кто любит и ценит ее творчество, прошел накануне Международного женского дня 8-е Марта.

Людмила Васютина – Государственный инспектор труда и удивительно творческий человек. Творчество позволяет ей наслаждаться жизнью и быть полезной и интересной людям. Она выпустила несколько книг, пишет замечательные стихи и музыку к ним. Некоторые ее песни звучат на разных сценических площадках. Одну из них включила в свой репертуар солистка коллектива народной песни «Ока» Мария Видяпина и замечательно исполнила ее на творческом вечере.

Людмила Васютина – частый гость на творческих вечерах, поет песни собственного сочинения, читает свои стихи. В них она – живая и откровенная, страстная и ранимая, одухотворенная и впечатлительная. В ней всегда чувствуешь темперамент, энергию, обаяние. Любимое дело так увлекает, что заставляет забыть о времени, наполняет в первую очередь ее счастьем, чтобы затем делиться им со всеми окружающими. Вместе со своей коллегой Валентиной Липиной они и на сей раз читали стихи и пели любимые песни.

С музыкальными поздравлениями на вечере выступили известные в Рязани исполнители – заслуженный работник культуры Владимир Блохин, Владимир Корнилов, Владимир Портянкин, танцевальный дуэт «Виола» в составе Виталия Петрушева и Валентины Фиалкиной и другие. От имени Союза литераторов виновницу торжества поздравила коллега Веста Медведева.

И для зрителей, и для Людмилы Васютиной этот вечер стал своеобразным «душем» для души, из которого каждый вышел с чувством обновления, со свежим восприятием себя и мира.