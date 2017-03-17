С праздником, товарищи подводники!

Уважаемые ветераны подводного флота, участники Великой Отечественной войны!

Обращается к вам Самохвалов Александр Иванович. Я хоть и не рязанец, но связан родственными узами с вашим прекрасным городом и его людьми.

В Рязани похоронены мои родители и проживают родственники. Выходит, в какой-то мере я ваш. Тем более, мне нравится ваш город, и я у вас сравнительно часто бываю. Да и моя малая родина, Пензенская область, соседствует с Рязанской.

Кроме того, я в течение девяти лет командовал ракетным подводным крейсером стратегического назначения проекта 667 БДР (К-506 «Зеленоград») с ядерной энергетической установкой. Таких кораблей было построено 14 единиц. Последний корабль этой серии – крейсер К-44, который по согласованию главного командования ВМФ с администрацией вашего города 10 февраля 1998 года получил имя «Рязань». По итогам зимнего периода обучения в 1996 году РПК СН К-44 завоевал звание «Лучший корабль Северного флота». В 2008 году корабль совершил переход на Дальний Восток и вошел в состав 25-й дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота.

Приближается 19 марта. Это день вошел в историю Военно-морского флота как дата рождения и создания подводных сил Российского военно-морского флота. В этот день в 1906 году Императорским указом подводные лодки определены как самостоятельный род сил флота. Приказом ГК ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 г. эта дата объявлена Днем моряка-подводника.

Дорогие коллеги по подводному ремеслу! Поздравляю всех подводников, живущих на рязанской земле, – ветеранов и ныне действующих – с нашим праздником. Желаю здоровья, удачи вам и вашим близким, веры, что серьезный ракетно-ядерный подводный флот в России возродится и будет по-прежнему надежной составляющей ядерного щита страны. Начало этому положено. Построены четыре подводных ракетоносца. И, как у нас говорят, чтобы количество погружений всегда равнялось количеству всплытий.

Наше поколение подвод­ников, может, «холодную» войну и не выиграло, но оно ее и не проиграло. Благодаря нам с вами мир на земле сохранен.

С уважением,

командир ракетного подводного крейсера

стратегического назначения

К-506 «Зеленоград» (с 1978 по 1985 гг.), капитан 1 ранга

А.И. Самохвалов