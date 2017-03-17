Областная общественно-политическая газета
04:41 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу В Рязанской области мопед влетел в грузовик Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017
Просмотров: 23
Выпуск № 48 (5335) |
Шестнадцатая полоса
Праздник
Версия для печати

С праздником, товарищи подводники!

С праздником, товарищи подводники!

Уважаемые ветераны подводного флота, участники Великой Отечественной войны!

Обращается к вам Самохвалов Александр Иванович. Я хоть и не рязанец, но связан родственными узами с вашим прекрасным городом и его людьми.

В Рязани похоронены мои родители и проживают родственники. Выходит, в какой-то мере я ваш. Тем более, мне нравится ваш город, и я у вас сравнительно часто бываю. Да и моя малая родина, Пензенская область, соседствует с Рязанской.

Кроме того, я в течение девяти лет командовал ракетным подводным крейсером стратегического назначения проекта 667 БДР (К-506 «Зеленоград») с ядерной энергетической установкой. Таких кораблей было построено 14 единиц. Последний корабль этой серии – крейсер К-44, который по согласованию главного командования ВМФ с администрацией вашего города 10 февраля 1998 года получил имя «Рязань». По итогам зимнего периода обучения в 1996 году РПК СН К-44 завоевал звание «Лучший корабль Северного флота». В 2008 году корабль совершил переход на Дальний Восток и вошел в состав 25-й дивизии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота.

Приближается 19 марта. Это день вошел в историю Военно-морского флота как дата рождения и создания подводных сил Российского военно-морского флота. В этот день в 1906 году Императорским указом подводные лодки определены как самостоятельный род сил флота. Приказом ГК ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 г. эта дата объявлена Днем моряка-подводника.

Дорогие коллеги по подводному ремеслу! Поздравляю всех подводников, живущих на рязанской земле, – ветеранов и ныне действующих – с нашим праздником. Желаю здоровья, удачи вам и вашим близким, веры, что серьезный ракетно-ядерный подводный флот в России возродится и будет по-прежнему надежной составляющей ядерного щита страны. Начало этому положено. Построены четыре подводных ракетоносца. И, как у нас говорят, чтобы количество погружений всегда равнялось количеству всплытий.

Наше поколение подвод­ников, может, «холодную» войну и не выиграло, но оно ее и не проиграло. Благодаря нам с вами мир на земле сохранен.

С уважением,
командир ракетного подводного крейсера
стратегического назначения
К-506 «Зеленоград»  (с 1978 по 1985 гг.), капитан 1 ранга
А.И. Самохвалов

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
Не на своем месте
ВК «Рязань» завершил первый этап чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» (1-я группа)
Стиральная доска, казу и Голливуд
В Рязани выступит питерское трио
Собственная информация
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
19 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Общество
В передовых
Рязанская область заняла третье место среди российских регионов по реализации Майских Указов Президента РФ в сфере госуправления
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Перспективный регион
Николай Любимов отметил параметры привлекательности области, выступая на пленарном заседании XXVI съезда РСПП
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Проверено временем
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
Вячеслав Астафьев
Событие
Весенние заботы
В Рязани дан старт месячнику по благоустройству города
Собственная информация
Событие
Доверили продолжить работу
Ольга Воронова вновь избрана членом Общественной палаты РФ
Ирина Сизова
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
На сто лет вперед
Областному центру необходима стратегия градостроительного развития
Светлана Максимова
Читатель - газета
Оптимисты из Кораблина
Юрий Харин
Читатель - газета
Как погасить кредит
Читатель - газета
Компенсация за заботу
Актуально
Стереотип «слабого звена»
Актуально
Посевы проконтролируют из космоса
Данные дистанционного зондирования земли позволят предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров
Рязань и Рязанцы
Ольга Лепезина: «Любовь к небу мне передалась от мамы»
Лада Петрова
Человек дела
Народное кафе продленного дня
Небольшой семейный бизнес позволил создать на селе центр культурной жизни
Михаил Скрипников
Культурная среда
Екатерина Лёхина: «Мне ближе сильные героини»
Татьяна Клемешева
Культурная среда
Незатейливые красоты
В Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка «Образ русской природы»
Вероника Шелякина
Спорт
Вторая профессия врача
Студенты медуниверситета уверенно борются за звание лучшего спортивного вуза страны
Вячеслав Астафьев
Спорт
Афиша соревнований
Спорт
Паралимпийское начало
Команда рязанских спортсменов заняла второе место на чемпионате России по бочча
Спорт
Не на своем месте
ВК «Рязань» завершил первый этап чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» (1-я группа)
Наши новости
Помочь просто
Жительнице Рязани требуется дорогостоящее лечение
Наши новости
Здесь будет «город-гав»
Волонтеры провели субботник в будущем Центре длительной передержки безнадзорных животных
Татьяна Клемешева
Стиль жизни
С космической точностью
работают специалисты Рязанского протезно-ортопедического предприятия
Ольга Драган
Земляки
Есенин у меня – путеводная звезда
Имя российского скульптора Николая Александровича Селиванова, Народного художника РФ, хорошо известно почитателям творчества поэта
Земляки
В подарок – фото из космоса
Доброй традицией в Рязанском землячестве Москвы стали поездки на малую родину для встреч с молодежью, на конференции, культурологические форумы
Земляки
Пой песню, поэт…
В Московском музее экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов состоялась выставка экслибрисов, графики и экспонатов из Есенинской коллекции библиофила и коллекционера Сергея Трифонова, члена международного ...
Культура
Отблески небесного сияния
Иконы, вышитые бисером, – святыни и произведения искусства
Татьяна Клемешева
Творчество
Взгляд в одном направлении
В театре рождаются не только спектакли, но и семьи
Вероника Шелякина
Имя в истории
Человек – работник на земле
Свою личность Александр Повалишин сделал сам, откликаясь на требования времени
Ирина Сизова
Фотовзгляд
Мгновения детской радости
Мы помним часто всю взрослую жизнь
РВ ТВ
Чудеса на знакомых дорожках
Выставка природных редкостей Рязанской области – весенний подарок журналиста-натуралиста Ивана Назарова
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы