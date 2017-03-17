Стиральная доска, казу и Голливуд

В Рязани выступит питерское трио

В рязанском кафе «Фонтан» 17 марта выступит трио из Санкт-Петербурга SPb-RAMBLERS. Вдохновляясь творчеством всемирно известных американских мастеров, коллектив воспроизводит традиции раннего джаза по-своему, но с неизменным позитивом и жизнерадостностью.

Пришедших на их концерт ожидает оригинальный состав инструментов: стиральная доска, банджо, казу, а из привычных – только гитара и контрабас. Зрителей однозначно покорят превосходное мужское трехголосие и песни, ставшие нетленной классикой, из репертуара Билли Холидэй, Бесси Смит, Луи Армстронга, Фэтса Уоллера, Джанго Рейнхарда, The Mills Brothers, Мерилин Монро и многих других звезд той эпохи.

Выступления группы проходят легко и непринужденно, с задором, истинно питерской интеллигентностью, добрыми шутками и приятными сюрпризами. Не обязательно быть знатоком музыки начала ХХ века, чтобы проникнуться ее энергией и невероятным очарованием. Отменный звук и превосходное настроение гарантированы.

Музыканты еще и участники знаменитого EasyWinnersRagtimeBand, существующего более 18 лет. Группа регулярно выступает в джазовой мекке Питера JFC-club-e, джаз-баре «48 стульев», «Кофейном домике» Летнего сада, на альтернативном джазовом теплоходе и много где еще.

Начало концерта – в 20 часов.