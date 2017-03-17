Не на своем месте

ВК «Рязань» завершил первый этап чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» (1-я группа)

В Череповце (Вологодская область) игры завершились двумя поражениями – 1:3 и 0:3 – от местной команды «Северянка-2». Тренеры анализируют ситуацию и дают свои оценки происходящему.

– Выиграть эти матчи было нереально. Хозяев неистово поддерживали полторы тысячи болельщиков: зал был заполнен до отказа. Организаторы устроили из матчей настоящее шоу. Представление команд прошло при выключенном свете. Прожектор по очереди высвечивал каждого участника встречи, диктор в это время представлял каждого игрока. Ни я, ни девчонки такого никогда не видели. Атмосфера в зале была фантастической. Это был настоящий праздник волейбола. Да и состав хозяйки против нас выставили усиленный. Первая команда «Северянки» в эти же дни проводила матчи чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «А» в Нижнем Новгороде. В город на Волге отправился минимальный состав основы. Остальные дома играли против нас, – рассказывает главный тренер ВК «Рязань» Андрей Оглы.

Рязанки первый этап чемпионата в 1-й группе завершили на пятом месте.

Теперь ВК «Рязань» предстоит сыграть в финальном турнире за итоговое 13-е место с командами ВК «Брянск», ЦСП «Спартак» (Чебоксары) и «Алтай-Педуниверситет» (Барнаул). Финальный турнир состоится в Брянске. Начнется 3 апреля и пройдет по круговой системе.

– Как ни крути, 13-е – не наше место. Из сыгранных 20 игр мы семь проиграли с минимальным счетом – 2:3. По мнению многих тренеров Высшей лиги «Б», четырем командам 1-й группы – «Тулице», «Лучу», «Северянке-2» и ВК «Рязань» – вполне по силам играть в высшей лиге «А» и там уверенно себя чувствовать.

На первом этапе две группы – 1-я и 2-я – получились не равноценными по составу. Вот посмотрите, на втором этапе итоговое первое и второе места в «вышке» «Б» займут команды 1-й группы, так же седьмое и восьмое, тринадцатое и четырнадцатое.

У ВК «Рязань» огромный потенциал, но нашей молодежи не хватает опыта. Не всегда находила верные решения на площадке наша связующая Виктория Семенова, которая полтора года вообще не играла. Во всем остальном рязанки ни в чем не уступают соперницам. Небольшой пример: в Череповце, в холле спортивного комплекса, на высоте 3 метра 12 сантиметров висит мяч. Это самая высокая отметка, до которой допрыгивали волейболистки с разбега. Многие наши волейболистки до этого мяча не с разбега – с двух шагов достают, – поясняет Андрей Оглы.

Состав ВК «Рязань» действительно молодежный. Из 11 основных игроков шестеро учатся в РГУ, по одной – в РГРТУ, колледже железнодорожного транспорта и даже средней школе. Трое учатся в вузах других городов России. Больше половины состава – рязанки.

ВК «Рязань» среди других рязанских профессиональных клубов по игровым видам спорта находится в роли нелюбимой падчерицы. У команды нет своей базы и офиса, игры проходят в спортивном зале, который не соответствует никаким требованиям Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Спасибо большое руководству РГУ за то, что предоставляет свой зал для ВК «Рязань», но для матчей такого уровня эта арена не подходит. Болельщики здесь вынуждены сидеть на гимнастических скамейках или стоять. Может, поэтому матчи с участием ВК «Рязань» собирают немного зрителей, хотя действо на площадке порой просто завораживающее. О шоу, празднике волейбола, как в Череповце, речь вообще не идет.

Только благодаря хорошим контактам Андрея Оглы с ВФВ и чтобы женский профессиональный волейбол в Рязани не умер, Всероссийская федерация позволяет рязанской дружине играть здесь.

Разговоры о том, что Рязани необходима современная арена для проведения матчей профессиональных клубов ВК «Рязань» и БК «Рязань» (домашняя арена «зубров» – спортивный зал Дворца детского творчества – также не соответствует требованиям Российской федерации баскетбола), идут давно, но пока дальше разговоров дело не идет.

Александр Кащеев

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