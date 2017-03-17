Областная общественно-политическая газета
04:42 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области мопед влетел в грузовик Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу
Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 19:14
Просмотров: 70
Актуально
Версия для печати

В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню

еНизководный мост в Старожиловском районе через реку Проню, ведущий из села Аристово в деревню Бутырки, скрылся под водой пару суток назад. Объездных путей нет, а потому единственный способ сообщения с внешним миром для местных жителей теперь – лодочная переправа. Начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, а также министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов начали инспекцию территории именно с нее. Проверяющая комиссия переправилась через реку на весельной лодке, но дальше был неблизкий путь по бездорожью в изолированную деревню. Сергей Филлипов пообщался с местным населением. Всего в Бутырках проживает 25 человек, в основном пенсионеры, но есть и молодежь, в том числе даже школьники старшего возраста, которые на учебу, на «большую землю» теперь не только ходят, но и плавают. В настоящий момент медицинская служба в деревне представлена периодически приплывающим фельдшером. Зато о пожарной безопасности можно не беспокоиться. Сюда успели пригнать пожарную машину, расчет которой ночует прямо в ней. Также в распоряжении спасателей и местных жителей теперь есть трактор с мотопомпой. Через некоторое время паводок сойдет, но проблемы останутся. Местные жители жаловались на то, что весной в окрестностях сильно горит сухая трава. Сергей Филлипов распорядился передать жителям два ранцевых огнетушителя и несколько «хлопушек», предназначенных как раз для тушения палов. Тут же провели краткий и наглядный инструктаж. Не обошлось и без учений для профессионаtльных огнеборцев, которые быстро залили два учебных костра.

В заключение главный спасатель региона обещал приехать сюда еще раз, уже ближе к лету, когда начнется пожароопасный засушливый период.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
19:14
В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню
18:26
В Сасове Рязанской области руководителей предприятий пригласили на комиссию по вопросу налоговой задолженности
18:09
Глава региона Николай Любимов: «Мы хотим сформировать качественно новый образ Рязанской области, образ региона, привлекательного для людей и для инвестиций»
17:10
Рязанцы смогут узнать о тайнах поэзии Тютчева
17:09
Назначены председатели территориальных избиркомов Рязанского района и г. Сасова
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы