В Старожиловском районе Рязанской области представители МЧС и правительства региона посетили отрезанную паводком деревню

еНизководный мост в Старожиловском районе через реку Проню, ведущий из села Аристово в деревню Бутырки, скрылся под водой пару суток назад. Объездных путей нет, а потому единственный способ сообщения с внешним миром для местных жителей теперь – лодочная переправа. Начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов, а также министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов начали инспекцию территории именно с нее. Проверяющая комиссия переправилась через реку на весельной лодке, но дальше был неблизкий путь по бездорожью в изолированную деревню. Сергей Филлипов пообщался с местным населением. Всего в Бутырках проживает 25 человек, в основном пенсионеры, но есть и молодежь, в том числе даже школьники старшего возраста, которые на учебу, на «большую землю» теперь не только ходят, но и плавают. В настоящий момент медицинская служба в деревне представлена периодически приплывающим фельдшером. Зато о пожарной безопасности можно не беспокоиться. Сюда успели пригнать пожарную машину, расчет которой ночует прямо в ней. Также в распоряжении спасателей и местных жителей теперь есть трактор с мотопомпой. Через некоторое время паводок сойдет, но проблемы останутся. Местные жители жаловались на то, что весной в окрестностях сильно горит сухая трава. Сергей Филлипов распорядился передать жителям два ранцевых огнетушителя и несколько «хлопушек», предназначенных как раз для тушения палов. Тут же провели краткий и наглядный инструктаж. Не обошлось и без учений для профессионаtльных огнеборцев, которые быстро залили два учебных костра.

В заключение главный спасатель региона обещал приехать сюда еще раз, уже ближе к лету, когда начнется пожароопасный засушливый период.