Студенты медуниверситета уверенно борются за звание лучшего спортивного вуза страны

В Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова завершился второй этап фестиваля спорта среди студентов медицинских вузов ЦФО России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Первое место рязанцы заняли в плавании и второе – в волейбольных поединках.

Самый спортивный вуз

Теперь сборная рязанского университета по этим видам спорта примет участие в финальных соревнованиях, которые пройдут в апреле в Казани. У РязГМУ есть все шансы во второй раз стать самым спортивным медицинским вузом России.

Впервые рязанцы стали обладателями этого почетного звания в 2015 году, выиграв финал у себя дома. Конкуренция была нешуточной, ведь в России 46 медицинских вузов, и почти в каждом есть КМС или мастера спорта России. Год спустя, на финале в Санкт-Петербурге, студенты РязГМУ стали вторыми, пропустив вперед коллег с Алтая. Через месяц в Казани есть возможность отыграться, но для главного спортивного «запевалы» вуза, ректора Романа Калинина, это не главное.

– Мы сейчас не ставим основной задачей выиграть в Казани кубок, – говорит Роман Евгеньевич. – Нам более интересно то, что мы будем участвовать в финале по максимальному количеству видов спорта. Радует, что в этом году впервые участвуют в финале наши пловцы. Это связано не только с тем, что у нас есть свой бассейн, но и с изменением подхода к тренировочному процессу. И тренер, и пловцы проделали огромную работу. Ну а если вернем себе кубок лучшего спортивного медицинского вуза страны, будем рады, хотя останавливаться на этом не собираемся.

В вузе уже создана хоккейная команда, которая приступила к тренировкам в Ледовом дворце спорта «Олимпийский». Правда, пока не понятно, где она будет играть, ведь первенство России по хоккею среди медицинских вузов пока не проводится, а для Ночной хоккейной лиги Рязани ребята по возрасту не подходят.

– В связи с открытием год назад ледовой арены Рязанского воздушно-десантного училища крылатая пехота создала свою команду, и мы обязательно сыграем с ними, – говорит ректор Роман Калинин. – Есть команда в Нижнем Новгороде, поэтому вполне возможно проведение матчевой встречи между нашими вузами. Одним словом, в развитии хоккея планы у нас большие.

Помимо фестиваля «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача», среди медицинских вузов России разыгрывается и первенство по отдельным видам спорта. Вот как раз в эти дни, с 16 по 18 марта, в Рязани, на татами СДЮСШОР «Комета», проходят студенческие соревнования по дзюдо, и будущие медики из Рязани полны решимости завоевать там медали.

Сегодня никуда от спорта не уйти

В октябре 2016 года на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», проходящем во Владимирской области, был отмечен положительный опыт Минздрава России в части активного развития студенческого спорта.

После развала Союза многие годы студенческие соревнования вообще не проводились. В вузах оправдывались тем, что нет денег. С инициативой организовать фестиваль «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» в Минздрав России обратились представители Волгоградского медицинского университета. Идея была поддержана учебно-методической комиссией по физической культуре при министерстве здравоохранения РФ. Фестиваль было решено проводить по 9 видам спорта – бадминтону, шахматам, настольному теннису, гиревому спорту, волейболу, баскетболу, плаванию, летнему многоборью ГТО и шахматам.

– Наш университет проводит состязания по волейболу, настольному теннису, плаванию и летнему многоборью ГТО, – рассказывает заведующий кафедрой физического воспитания РГМУ, доктор медицинских наук Владимир Прошляков. – Место проведения соревнований по тому или иному виду спорта зависит от наличия условий в вузе. У нас есть несколько спортивных залов, бассейн «Аквамед», и легкоатлетический манеж «Юность» нам с радостью открывает двери. Первенство ЦФО мы проводили уже пять раз, и в 2015 году РязРГМУ встречал финалистов. В нашем профессиональном сообществе есть устойчивое понимание того, что врач должен быть физически развитым и здоровым, подавать пример своим пациентам в том, как нужно вести здоровый образ жизни. В нашем вузе физкультурой охвачены все студенты.

Факт, конечно, уникальный, но он действительно имеет место быть. В ­РязГМУ нет освобожденных от занятий по физкультуре студентов, хотя среди абитуриентов и не самые здоровые. Заведующий кафедрой физвоспитания, доктор медицинских наук (случай подобного сочетания в стране редчайший) Владимир Дмитриевич Прошляков написал монографию «Физическое воспитание студентов с отклонениями в состоянии здоровья». Она направлена во все медицинские вузы страны. За 50 лет свой работы в вузе, 44 из которых – на кафедре физвоспитания, Владимир Дмитриевич написал в соавторстве учебник по физкультуре для вузов и несколько монографий. С радостью встретил известие о том, что в нашу жизнь возвращается комплекс ГТО.

Когда мы завели с Прошляковым разговор о том, как студенты сдают нормативы ГТО, он не стал рапортовать о том, что и в этом они «впереди планеты всей» и что ректор, доктор медицинских наук Роман Калинин – Посол ГТО в регионе и сам активно занимается спортом, увлекая студентов на спортплощадку личным примером.

– В реализации комплекса ГТО у нас пока не все сделано, – говорит Владимир Дмитриевич. – Нам нужно организовать на территории медгородка площадку для метания гранаты. Место у нас для этого есть, и мы его оборудуем. Еще у нас есть винтовки пневматические. Будем оборудовать тир. Не очень удобно для наших студентов то, что тестирование организовано в микрорайоне Строитель, на СК «Химик». Добираться туда неудобно. Студенты наши ежедневно заканчивают учебу в 16 часов, а то и позже. Пропускать занятия нельзя. Сейчас планируем организовать центр тестирования в нашем вузе. На это теперь есть разрешение Минспорта России. Для этого нам надо обучить судей, чем в ближайшее время и будем заниматься.