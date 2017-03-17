Афиша соревнований

15-19 марта, г. Сасово – первенство России среди юношей и девушек по полиатлону (зимнее троеборье).

17 марта, 18.00 – игра за третье место; 19.30 – финальная игра отборочного этапа; 19.45 – пресс-конференция для СМИ; 21.00 – торжественная церемония закрытия, награждение, ДС «Олимпийский» – торжественная церемония закрытия регионального отборочного этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области. Сезон 2016 – 2017 гг. Дивизион «Любитель 40+»

17 марта, г. Рязань, бассейн «Аквамед» – Спартакиада центральных исполнительных органов государственной власти по плаванию

17–19 марта, манеж «Юность» г. Рязани – Всероссийские соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти заслуженного работника физической культуры РСФСР П.К. Чехова

18 марта, 18.18, МАУК «Дворец молодежи г. Рязани» – фестиваль Межрегиональной Рязанской лиги Международного союза КВН

18–19 марта, г. Рязань, бассейн «Аквамед» – Спартакиада среди высших учебных заведений по плаванию

18–19 марта, Рязанский городской Дворец детского творчества – первенство ЦФО и первенство Рязанской области по спортивным танцам