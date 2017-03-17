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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Четырнадцатая полоса
Спорт
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Паралимпийское начало

Команда рязанских спортсменов заняла второе место на чемпионате России по бочча
Тренер Павел Порядочнов (справа) с воспитанниками
На снимке: Тренер Павел Порядочнов (справа) с воспитанниками

В Алексине Тульской области соревновались 110 спортсменов, представляющих 25 регионов Российской Федерации. В команду Рязанской области вошли воспитанники шиловской, рязанской и михайловской детско-юношеских спортивных школ. Они состязались в умении точной подачи маленького мяча, который надо аккуратно закатить в нужное место и набрать при этом наибольшее количество очков.

Лучшей оказалась команда рязанцев – Арсений Винокуров (ДЮСШ «Метеор»), Екатерина Седова (ДЮСШ «ЦСК») и Константин Литвиненко (ДЮСШ «Арена»). И хотя они тренируются в различных спортивных учреждениях региона, в прошлом Екатерина Седова и Константин Литвиненко занимались у Павла Сергеевича Порядочнова, тренера михайловского спорткомплекса «Метеор». Арсений Винокуров, студент Михайловского экономического колледжа-интерната, и ныне продолжает оттачивать свои спортивные навыки у этого тренера. На чемпионате России он выполнил норматив кандидата в мастера спорта по бочча.

– Рязанская тройка формировалась по смешанному принципу, – рассказал Павел Сергеевич. – Таковы правила паралимпийской хартии. Ведь бочча не только соревновательный вид спорта, но и командный. Соревнования проходят среди людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках и имеющих тяжелые двигательные нарушения. Поэтому спортсменов-инвалидов, выступающих на соревнованиях, по состоянию здоровья делят на два класса – BC-1 и BC-2.

Расспрашивая тренера о чемпионате, я обратил внимание, что мой собеседник очень уж молод, ему, оказывается, всего двадцать три года. Преподавательской работой он стал заниматься сразу же по окончании Михайловского экономического колледжа-интерната. В студенческие годы проявил себя неплохим организатором, активно участвовал в спортивной жизни колледжа, и ему, выпускнику, предложили вести сначала секцию волейбола, а затем плавания. Павел поступил на заочное отделение факультета физической культуры РГУ имени С.А. Есенина, там же прошел обучение по адаптивным технологиям. Его тренерская специализация – работа с инвалидами, занимающимися паралимпийскими видами спорта. И вот первые успехи – его воспитанница Екатерина Седова три года тому назад блестяще выступала на соревнованиях в Португалии, в Южной Корее и Канаде, она – мастер спорта по бочча.

Мой собеседник не заострял внимание на своих тренерских победах. Он больше объяснял мне, неискушенному в тонкостях бочча, об этом интересном виде спорта и о правилах игры. Оказывается, бочча происходит от итальянского слова boccia, что переводится как «шары». Это слово употребляется только во множественном числе и не склоняется. А сама эта спортивная игра хотя и азартная, но главное в ней – точность и холодный расчет. И только тогда бросок будет верным и принесет успех. А вообще бочча близка к аристократическому гольфу и боулингу, то есть принадлежит к семье игр с мячом. За границей бочча была всегда популярной, постепенно она пришла и к нам, в Россию, и в 2010 году была создана Федерация бочча, ее филиал есть и в рязанском регионе. Отделение бочча создано в михайловской ДЮСШ «Метеор», занимаются там преимущественно студенты Михайловского экономического колледжа-интерната.

– В нашем образовательном учреждении уделяется большое внимание спортивной подготовке студентов, – рассказал мне директор колледжа Вячеслав Николаевич Медведев. – Мы и в колледже ведем спортивную работу, и тесно сотрудничаем с «метеоровцами», привозим своих ребят к ним в спорткомплекс на тренировочные занятия, на плавание, проводим совместные спортивные мероприятия. И, конечно, радуемся, когда наши воспитанники завоевывают победные и призовые места, становятся мастерами и кандидатами в мастера спорта. Недалек тот день, когда они станут участвовать в паралимпийских играх, мы будем рады, что это спортивное начало заложено на нашей, рязанской, земле!

Александр Федосеев

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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