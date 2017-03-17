Областная общественно-политическая газета
04:40 МСК
Пятница
17 марта 2017 года
Выпуск № 48 (5335)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Три жителя Рязани вскрыли легковушку и украли магнитолу В Рязанской области мопед влетел в грузовик Три факта незаконного оборота наркотиков пресекли полицейские в Рязанской области За сутки на дорогах Рязанской области произошло 34 ДТП За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров
Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017
Просмотров: 18
Выпуск № 48 (5335) |
Девятая полоса
Культурная среда
Версия для печати

Екатерина Лёхина: «Мне ближе сильные героини»

Автор фото: Татьяна Клемешева. На фото: На репетиции с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром
Фото автора.
На снимке: На репетиции с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром

До окончания 78-го концертного сезона Рязанской филармонии еще далеко, но некоторые популярные абонементы уже закрыты. Одна из самых ярких серий –«Viva Opera!»– завершилась выступлением сразу двух мировых звезд – тенора Алексея Неклюдова и обладательницы сопрано Екатерины Лёхиной.

Они подарили рязанским поклонникам оперы волшебное сочетание арий и дуэтов из самых популярных произведений мировых композиторов.

Солистка Большого театра и обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лёхина рассказала газете о своем видении лирических героинь, общении с педагогом и работе с Андреа Бочелли.

Встреча талантов

  – Как вы получили предложение выступать в Рязани?

Е.Л. – Год назад мне позвонили и предложили спеть здесь с Алексеем Неклюдовым. Это меня обрадовало, поскольку мы уже несколько раз работали вместе, в том числе в моей родной Самаре. Кроме того, у нас один педагог по вокалу – замечательная Светлана Нестеренко (заведующая кафедрой сольного пения Академии хорового искусства имени В.С. Попова, Заслуженный работник культуры РФ. – Прим. авт.).

Мы постарались включить в программу вечера самые любимые публикой оперные арии. Первое отделение посвящено музыке Франции, второе – переносит зал в Италию благодаря чудесному произведению Г. Доницетти «Любовный напиток». Но в нашем репертуаре есть и другие номера, в том числе на основе творчества русских композиторов.

Награда за пылкую песнь

  – Какая запись привела вас к американской премии «Грэмми»?

Е.Л. – «Грэмми» я получила в 2011 году в номинации «Лучшая оперная запись» за исполнение арии принцессы в опере «Любовь издалека». Это произведение финского композитора Кайи Саариахо, основанное на средневековом сюжете о трубадуре, принце Блайи. Он слышит рассказ друга о принцессе Триполитанской и влюбляется в нее по описанию, посвящает ей свои песни и стихи… Позже они встречаются, правда, трубадур приезжает уже сильно больной и умирает у нее на руках. Финальная сцена очень сильная – принцесса обращается к Богу: «Как же так, ты дал мне любовь и сразу ее забрал!». И эту оперу можно трактовать по-разному.

 – Как эта награда повлияла на вашу концертную деятельность?

Е.Л. – Мне стало поступать больше предложений о работе, особенно из России. К сожалению, у нас все устроено так, что сначала нужно состояться как мировому артисту, чтобы тебя знали на родине. Я начинала свою карьеру именно с выступлений за рубежом – в странах Европы и Южной Америки, в Канаде, Китае, Японии. А после «Грэмми» стала чаще работать для российского зрителя и очень этому рада.

Я пою в самых разных городах. Когда летела на концерт в Якутск, пилот объявил пассажирам, что погода за бортом чудесная – «потеплело до -46»! (Смеется.) Кстати, все русские зрители очень отзывчивые, хотя северные регионы все-таки немного более сдержанные.

Сильная и влюбленная

 – Вы знаете много героинь опер. Как вам кажется, каких женщин в этих произведениях больше: тех, кто «плывет по течению», или сильных и деятельных?

Е.Л. – Очень интересный вопрос! Например, Джильда из «Риголетто» молода и наивна, она только знакомится с миром. Но по мере развития оперы мы видим ее превращение во взрослого человека, который отдаст жизнь за любимого.

 – А какие типажи ближе всего вам самой?

Е.Л. – Есть героини «легкие», и мне по внешним данным и голосу они не очень близки. В 2009 году у меня был потрясающий сценический образ в опере «Древо Дианы», которую совместно ставили театры Мадрида и Барселоны. Я исполняла партию самой Дианы, а это богиня охоты, властная и жесткая. Правда, под влиянием Амура, который пустил мне стрелу в сердце, я оттаяла!

Неразрывная связь

 – Вы упомянули, что у вас с Алексеем Неклюдовым общий педагог по вокалу. Как вы считаете, насколько долгой должна быть работа наставника с учеником? И как меняются эти отношения со временем?

Е.Л. – Светлана Григорьевна мне как вторая мама, мы знакомы 16 лет. Она обучала меня «с нуля», нашла мою природу. Все мы воспринимаем свой голос не так, каков он на самом деле, поэтому каждому певцу нужен контроль со стороны. Мы с Алексеем готовим новые партии только с ней! Даже говорим в шутку, что это наш «техосмотр».

 – И напоследок. Есть ли у вас фавориты в мире классики и оперы, примеры для подражания?

Е.Л. – Я восхищаюсь Анной Нетребко, ее силой голоса и темпераментом. А самым недавним моим потрясением стала работа с Андреа Бочелли. Мы выступали в скандинавских странах на огромнейших аренах на 10-18 тысяч зрителей. Выходишь на сцену и не видишь края толпы! И Бочелли выкладывался на этих площадках по полной. У него поразительно молодой и свежий голос и колоссальная способность подолгу держать верхние ноты. Это величайший талант, и к таким показателям надо стремиться всем.

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
Народное кафе продленного дня
Небольшой семейный бизнес позволил создать на селе центр культурной жизни
Михаил Скрипников
Незатейливые красоты
В Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка «Образ русской природы»
Вероника Шелякина
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
19 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Общество
В передовых
Рязанская область заняла третье место среди российских регионов по реализации Майских Указов Президента РФ в сфере госуправления
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Перспективный регион
Николай Любимов отметил параметры привлекательности области, выступая на пленарном заседании XXVI съезда РСПП
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Проверено временем
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
Вячеслав Астафьев
Событие
Весенние заботы
В Рязани дан старт месячнику по благоустройству города
Собственная информация
Событие
Доверили продолжить работу
Ольга Воронова вновь избрана членом Общественной палаты РФ
Ирина Сизова
Событие
Неделя глазами экспертов
Собеседник
На сто лет вперед
Областному центру необходима стратегия градостроительного развития
Светлана Максимова
Читатель - газета
Оптимисты из Кораблина
Юрий Харин
Читатель - газета
Как погасить кредит
Читатель - газета
Компенсация за заботу
Актуально
Стереотип «слабого звена»
Актуально
Посевы проконтролируют из космоса
Данные дистанционного зондирования земли позволят предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров
Рязань и Рязанцы
Ольга Лепезина: «Любовь к небу мне передалась от мамы»
Лада Петрова
Человек дела
Народное кафе продленного дня
Небольшой семейный бизнес позволил создать на селе центр культурной жизни
Михаил Скрипников
Спорт
Вторая профессия врача
Студенты медуниверситета уверенно борются за звание лучшего спортивного вуза страны
Вячеслав Астафьев
Спорт
Афиша соревнований
Спорт
Не на своем месте
ВК «Рязань» завершил первый этап чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» (1-я группа)
Праздник
С праздником, товарищи подводники!
Культура
Стиральная доска, казу и Голливуд
В Рязани выступит питерское трио
Собственная информация
Культура
Радость творчества
Авторский вечер литератора Людмилы Васютиной прошел во Дворце молодежи
Валентина Севостьянова
Наши новости
Помочь просто
Жительнице Рязани требуется дорогостоящее лечение
Наши новости
Здесь будет «город-гав»
Волонтеры провели субботник в будущем Центре длительной передержки безнадзорных животных
Татьяна Клемешева
Стиль жизни
С космической точностью
работают специалисты Рязанского протезно-ортопедического предприятия
Ольга Драган
Земляки
Есенин у меня – путеводная звезда
Имя российского скульптора Николая Александровича Селиванова, Народного художника РФ, хорошо известно почитателям творчества поэта
Земляки
В подарок – фото из космоса
Доброй традицией в Рязанском землячестве Москвы стали поездки на малую родину для встреч с молодежью, на конференции, культурологические форумы
Земляки
Пой песню, поэт…
В Московском музее экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов состоялась выставка экслибрисов, графики и экспонатов из Есенинской коллекции библиофила и коллекционера Сергея Трифонова, члена международного ...
Культура
Отблески небесного сияния
Иконы, вышитые бисером, – святыни и произведения искусства
Татьяна Клемешева
Творчество
Взгляд в одном направлении
В театре рождаются не только спектакли, но и семьи
Вероника Шелякина
Имя в истории
Человек – работник на земле
Свою личность Александр Повалишин сделал сам, откликаясь на требования времени
Ирина Сизова
Фотовзгляд
Мгновения детской радости
Мы помним часто всю взрослую жизнь
РВ ТВ
Чудеса на знакомых дорожках
Выставка природных редкостей Рязанской области – весенний подарок журналиста-натуралиста Ивана Назарова
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы