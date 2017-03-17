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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Девятая полоса
Культурная среда
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Незатейливые красоты

В Рязанском областном художественном музее имени И.П. Пожалостина открылась выставка «Образ русской природы»
М. Кирсанов «Солнечный день»
На снимке: М. Кирсанов «Солнечный день»

В экспозиции можно увидеть пейзажи в русском искусстве XIX – начала XX века.

– На этой выставке мы представили произведения, которые находятся в фондах нашего музея и не так часто выставляются. Тема природы выбрана не случайно. Экспозиция посвящена Году экологии в России. Вообще жанр пейзажа до сих пор остается одним из самых распространенных в живописи. Выставка дает возможность проследить его развитие с XIX века до сегодняшнего дня, – говорит директор художественного музея, искусствовед Марина Котова.

В экспозиции представлены произведения известных мастеров XIX столетия. Классические виды барских усадеб, деревень оставила в наследие известная художница Надежда Дубовицкая – дочь рязанского помещика Дубовицкого. Притягивает взгляд ясное, простое и чистое искусство И.И. Шишкина, зовущие дали и одиночество наедине с природой у И.И. Левитана. Посетители могут увидеть уникальный рисунок «Взморье» Алексея Саврасова. Он выполнен в графической технике папье-пелле. Она была популярна во второй половине XIX века. На бумагу наносился особый грунт. Художники использовали разнообразные технические приемы: штриховку, тушевку, иногда процарапывали некоторые детали ножичком или иглой.

Особую часть выставки составляют работы классиков отечественного искусства XX века, произведения которых отличаются глубиной и цельностью восприятия природы. Среди них живописные полотна Николая Ромадина. Это настоящая поэма о России, как говорил в свое время Константин Паустовский. Труд Ромадина – не только труд живописца, но и подлинного патриота. У него есть много общего с Есениным, подобно которому художник может с полным основанием сказать: «И буду славить я всем существом в поэте шестую часть земли с названьем кратким Русь».

Бесконечный и многогранный мир сосредоточен в глубоких лирико-философских пейзажах рязанских художников Виктора Иванова, Виктора Минкина. Главной для них была и остается деревенская тематика.

– К сожалению, на выставке практически не представлена тематика индустриального и городского пейзажей. Думаю, что это идея для отдельной экспозиции, – говорит главный хранитель фондов музея Светлана Есенина.

Выставка будет работать до 10 апреля – с 11.00 до 18.00, по четвергам – до 20.00. Выходной – понедельник.

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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