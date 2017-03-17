Народное кафе продленного дня

Небольшой семейный бизнес позволил создать на селе центр культурной жизни

В Мурмине уже несколько месяцев работает семейное кафе. Скажете: ну и что? Появлением пунктов общепита в городах и поселках сегодня никого не удивить. Но у этого своя изюминка: сюда после школы приходит делать уроки, играть, смотреть мультики детвора из местной школы. И платить ни им, ни их родителям за такие посиделки не надо, если только дети ничего не заказывают.

Таковы правила заведения. И это не благотворительность, а своя политика, основанная на здравом смысле. Если семья захочет отдохнуть где-нибудь в полном составе, то дети потянут родителей именно в это кафе, где созданы все условия для культурного времяпрепровождения. Для самых маленьких предусмотрен большой манеж с игрушками и развивающими играми. При входе посетителей встречает выставка картин и вышивки местных, мурминских, мастериц, а также уголок работ школьников. Полностью отсутствует здесь «шаблон», засевший в головах обывателей, что сельское кафе – это что-то вроде кабака и не более, к которому приличный человек не должен приближаться. Здесь все с точностью до наоборот. Если через порог переступает компания, которая хотела бы выпить и закусить, то их без лишних сантиментов, но корректно, выпроваживают вон. Даже если у несостоявшихся клиентов есть при себе приличные суммы денег, потратить их на разгул в этом месте просто не судьба. Репутация приличного заведения гораздо важнее. Хозяйка кафе Оксана Чемерина говорит, что хотя бизнес семейный, кафе создало около десятка рабочих мест, и при этом есть планы развития. Но обо всем по порядку.

– Расскажите, Оксана, как все-таки пришла идея семейного кафе? Ведь у нас открытие подобных заведений пока далеко не часто бывает.

О.Ч. – На идею меня натолкнули дети. Однажды мы пекли пиццу, и мое подрастающее поколение вдруг предложило: «А давайте откроем свое кафе с домашней кухней». Мы подумали, все взвесили и решили делать. Оказалось, что открывать свой бизнес не так-то просто. Мы постоянно помнили о своей главной цели: что должны чувствовать наши клиенты, какими они должны быть. Так что больше года ушло на то, чтобы все организовать. Помогало то, что в Мурмине вообще до нас не было ни одного семейного кафе или похожего на него места для отдыха семьей. Так что мы попали «в струю»: оказалось, что такое кафе очень востребовано.

– Ваше заведение совмещает в себе не только «кухню», но и выставочную деятельность. Как вы к этому пришли?

О.Ч. – У нас в селе много творческих людей. Почти сразу появилась идея свести их вместе на одной площадке. В населенном пункте действует прекрасный кружок ковроткачества, и когда дети видят работы у нас на стенах, то просят родителей записать их в него. То же самое происходит и с другими местными промыслами, которые можно уже назвать народными.

– Не возникает ли конкуренции с местным Домом культуры?

О.Ч. – Нет, наоборот. Дело в том, что здания у местного клуба нет, он фактически «бездомный», и все его мероприятия проходят на базе музыкальной школы. Площадей там немного, а потому многие мероприятия мы проводим совместно. Конечно, сельские праздники также не обходятся без нас.

– Каков ваш рабочий день?

О.Ч. – Круглосуточный. С утра до ночи приходится решать массу вопросов. Внешне это может быть и незаметно, но за каждым маленьким изменением или улучшением стоит огромная работа. Надо быть и руководителем, и бухгалтером, и дипломатом. Но это не столько выматывает, сколько закаляет и учит, развивает, дает представление о том, что такое бизнес. Век живи – век учись. Наша семья ни разу не пожалела о том, что мы решились открыть свое дело. Ведь оно оказалось не столько направленным на финансовую прибыль, сколько на моральную. Наше кафе превратилось в своего рода неофициальный культурный центр села. График работы расписан жестко. С утра к нам идет пожилое поколение – за домашней выпечкой. Здесь же они могут пообщаться друг с другом, ведь здесь приятнее, чем на улице, у магазина. Потом наступает время, когда родители детей забирают из садика и они все вместе приходят к нам. И даже если они ничего не закажут, то как же можно их выставлять? Конечно, мы рады всем. После обеда школьники приходят к нам делать уроки, посмотреть мультики по кабельному ТВ. Нашу кухню хвалят, иногда на обед приезжают даже военные с местного десантного полигона. Мы наладили доставку выпечки по заказу. По вечерам к нам приходит молодежь. Юноши и девушки собираются, чтобы цивилизованно пообщаться, поиграть в настольные игры. Они сами говорят: такое место, где нет намека на современный «разгул», для них отдушина. Ну и, конечно, если у кого-то из детей в селе день рождения, то его справляют в нашем кафе.

– Трудно ли было подобрать кадры для такой работы?

О.Ч. – Персонал подбирали очень тщательно. Разумеется, работают у нас только местные жители. Приходилось организовывать обучение. Оказалось, что у нас многие люди умеют и хотят работать в этой непростой сфере.

– Вы пользуетесь какой-то поддержкой, представляемой малому бизнесу?

О.Ч. – Пока не приходилось. Но внимательно отслеживаем все инициативы, предложения, которые касаются поддержки бизнеса. Размеры налогового обложения пока терпимые. Конечно, хотелось бы, чтобы налогов для малого бизнеса не было вовсе, но так думаем не только мы. В любом случае мы готовы развиваться, ведь нас об этом просят односельчане. И так уж получилось, что нам в первую очередь помогает наш оригинальный, современный подход к развитию кафе. Наш формат – приличия, чистоты и высоких требований к посетителям. Это как своего рода «фейс-контроль». Потому что репутация заведения для нас важнее сиюминутной выгоды.