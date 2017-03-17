Ольга Лепезина: «Любовь к небу мне передалась от мамы»

Ольга Лепезина – старший прапорщик, служит в 309-м Центре специальной парашютной подготовки, расположенном в Рязани. Ольга – заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира по парашютному спорту. Несмотря на плотный график службы и тренировок, уделила время для встречи с корреспондентом «РВ» и рассказала, с чего началась ее дружба с парашютным спортом.

Мама Ольги – Лидия Еремина (ныне покойная), не менее титулованная спортсменка, заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка мира 1966 года по парашютному спорту. Она не раз становилась победительницей чемпионатов СССР, Европы и мира. Работая в краевом авиаспортклубе, освоила полеты на самолетах ЯК-12 и Ан-2, налетала более 2000 часов, являлась летчиком первого класса, одной из первых в стране женщиной – командиром парашютного звена авиаспортклуба.

Ольга шутит, что на аэродром впервые пришла еще до своего рождения и практически выросла на аэродроме. Ко всему, что связано с парашютным спортом, она невольно приобщалась с раннего возраста.

– Барнаульский авиаспортклуб, в котором работала мама, был хорошо оснащен. Деятельность парашютного звена получала хорошую поддержку со стороны местной власти и краевого комитета ­ДОСААФ. Мы много прыгали, поэтому и результативность была высокой. Состав барнаульской команды был на уровне национальной сборной Советского Союза. Я быстро всему училась, и уже в 16 лет была зачислена в состав сборной страны. К слову, звания мастера спорта было удостоено немало воспитанников. Она всегда учила нас ставить перед собой высокие цели и доводить начатое дело до конца, – вспоминает Ольга.

После школы Ольга поступила в педагогический институт. Учиться старалась хорошо. Первую сессию сдала на все пятерки, но учебу пришлось на время оставить из-за частых поездок на сборы. Продолжить образование смогла значительно позже – в Российской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Случались перерывы и в спортивной биографии. Они были связаны с рождением детей. Непростым был и период ликвидации сборной команды СССР, когда Ольга оказалась с семьей в Белоруссии. Но кризисные ситуации удалось преодолеть.

С 2001 года Ольга регулярно участвует в чемпионатах мира и по праву считается гордостью российского парашютного спорта. К началу 2016 года на ее счету было уже 22 победы на чемпионатах мира и 11 золотых наград чемпионатов мира среди военнослужащих.

В 2016 году, во время проведения в Кубинке 40-го чемпионата мира среди военнослужащих по парашютному спорту, в котором принимали участие сильнейшие спортсмены-парашютисты из Европы, Азии, Южной Америки, стран арабского мира, СНГ, российская сборная показала прекрасные результаты.

Ольга Лепезина в индивидуальном зачете на этих соревнованиях завоевала 5 золотых медалей, что, безусловно, стало не только подтверждением спортивного мастерства парашютистки, но и дополнительным бонусом выступлению российской женской команды.

Такие показатели вызывают не только восхищение, но и огромное уважение.

Как же удается добиваться таких высоких результатов и при этом еще не обделить вниманием мужа, детей, внуков?

Может, существуют какие-то секреты?

По словам Ольги Лепезиной, для нее, как в песне: «Был бы милый рядом»–важно любить семью, жизнь и, конечно, небо.

– Если любишь детей, то любовь поможет в воспитании. Если любишь работу, то работа в радость. Я очень благодарна за помощь и поддержку своей маме, которая не раз оставалась с детьми, но примеры, когда я выезжала на сборы сразу с двумя, у меня тоже случались, и не раз. Но как-то это не удручало, не ложилось тяжелым бременем на меня, потому что девочки меня всегда хорошо понимали, слушались и во всем помогали. Света, Надежда и Анна – уже взрослые. Они выбрали свою дорогу в жизни, но это не мешает нам оставаться близкими людьми, – говорит спортсменка.

У Ольги огромный послужной список, большой перечень побед на соревнованиях, а она все продолжает прыгать, причем с высокой результативностью. Не страшно? Ведь существует же какой-то возрастной потолок?

– Моя мама прыгала и после 70. Так что есть к чему стремиться. Навыки никуда не исчезают, и если на земле что-то болит, то в небе этого не ощущаешь. Что касается страха, то без него не бывает. Самое трудное – психологический настрой. Безопасность парашютиста обеспечивается еще на земле. Я сама укладываю парашют. Есть и другой круг контроля. Например, мы обязательно перед каждым прыжком проверяем все технологические узлы, то есть в самолете мы точно знаем, что с нашим оборудованием и обмундированием все в порядке. И в это время мы уже настраиваемся на спортивную работу. Если я буду обдумывать свой прыжок, то у меня уйдет ровно 17 секунд на отработку акробатики. Хорошее время на выполнение комплекса фигур – 6.0-6,5 секунды. Перед комплексом надо выполнить разгон и только после этого раскрыть парашют на высоте не ниже 600-700 метров. Время от отделения до полного раскрытия составляет около 22 секунд. Дальше идет снижение под куполом парашюта, когда есть время насладиться красотой Земли, – объясняет Ольга.

На вопрос: планирует ли она со временем заняться тренерской работой, Лепезина отвечает:

– Я стараюсь делиться своими знаниями с молодыми спортсменами в меру сил, но если заниматься тренерской работой, то тогда самой нужно прекращать выступать. Думаю, что год-два я еще буду участвовать в соревнованиях в качестве спортсмена, а дальше загадывать не стану. Может, цветочки буду выращивать, может, внуками заниматься. У меня много увлечений помимо спорта, но времени не всегда хватает. Надеюсь, что в любом возрасте буду стараться не терять потребности жить активно: велосипед, бассейн, пинг-понг, горные лыжи и движение, движение, дивижение…