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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Шестая полоса
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Стереотип «слабого звена»

Стереотип «слабого звена»

Общественный деятель Александр Лысенко – научный руководитель Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов, инвалид II группы – о том, почему людям с ограниченными возможностями трудно найти работу

Еще около трех десятков лет назад слово «инвалид» в нашей стране твердо ассоциировалось с понятием «нетрудоспособный». С тех пор произошли серьезные изменения и понимание инвалидности приобрело совершенно иной смысл. Государство обеспечивает и поощряет право инвалидов на труд наравне с обычными людьми и предоставляет им возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Но для этого необходимо, чтобы рынок труда и производственная среда стали открытыми, доступными и дружественными для людей с ограниченными возможностями. Именно об этом шла речь на последнем заседании правительства с повесткой о мерах по повышению уровня занятости инвалидов.

Почему сегодня работает только четверть инвалидов трудоспособного возраста? Причин много. Но, на мой взгляд, главный барьер установлен в головах работодателей. Исследования показывают, что стереотипы прошлого очень долго искореняются и отношение к инвалидам как к «слабому звену» по-прежнему широко распространено в профессиональном сообществе. В этом случае взгляды обращены в сторону государства, которое, по мнению работодателей, обязано помогать бизнесу. А именно компенсировать убытки, связанные с более низкой производительностью труда инвалидов.

Другими причинами незаинтересованности работодателей в приеме инвалидов на работу являются их психологическая неготовность и риски неисполнения трудового законодательства. Ведь оно включает в себя определенный набор дополнительных требований к условиям и организации труда таких людей. По разным данным, от трети до половины населения страны еще не готовы принять инвалидов как равных, а ведь работодатели являются частью нашего толерантного общества. Поэтому ключевым звеном изменения ситуации на рынке труда для инвалидов является изменение нашего к ним отношения, ликвидация дискриминационных барьеров и признание их потенциального вклада в общее благосостояние.

Возможно, именно психологические барьеры являются причиной того, что мы так и не достигли эффективного применения механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. Нельзя не поддержать позицию Министерства труда, которое считает, что этот механизм зачастую действует формально и неэффективно. И действительно, проведенные «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) мониторинги показывают, что региональные банки вакансий для инвалидов, состоящие в основном из квотируемых рабочих мест, наполнены низкоквалифицированными позициями с низкой зарплатой, которая в 3–3,5 раза ниже, чем средние показатели в регионах.

Сегодня очень важно не только создавать качественные рабочие места, которые бы адресно учитывали особые потребности различных категорий инвалидов, но и помогать им в трудоустройстве, трудовой адаптации, достижении профессиональных успехов и привыкании к коллективу. Здесь мы находимся лишь в начале пути. Важнейшими условиями решения этих проблем являются законодательное закрепление понятия социального сопровождения трудоустройства и занятости инвалидов, внедрение соответствующего профессионального стандарта для специалистов службы занятости и социальных работников, разработка программ и индивидуальных планов. Уверен, что в Минтруде это хорошо понимают и появление данного механизма является делом ближайшего будущего.

Конкурентоспособность инвалидов на открытом рынке труда напрямую связана с уровнем их профессионального образования. Для того чтобы трудоустроить максимальное количество выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, необходимо позаботиться об этом не перед самым выпуском, а с первых курсов. Подобный опыт имеется во многих российских вузах. Например, в МГТУ имени Баумана или в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Поставленные Президентом Владимиром Путиным задачи по развитию системы профессионального обучения, внедрению эффективных инструментов профессиональной ориентации и сопровождению молодых инвалидов при получении ими профессионального образования являются стратегическим направлением решения всех насущных проблем. Но еще много над чем предстоит поработать. По данным социологического исследования, в 169 государственных вузах 51 региона выявлены существенные недостатки в информировании инвалидов-абитуриентов на сайтах учебных заведений; проблемы с получением абитуриентами индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) в учреждениях медико-социальной экспертизы; транспортная малодоступность вузов для маломобильных граждан и архитектурные барьеры внутри зданий; отсутствие специальных технических средств для обучения инвалидов и многое другое.

Вместе с тем в системе образования происходят постоянные изменения в лучшую сторону. Большого внимания и поддержки заслуживает недавно организованная система национальных чемпионатов по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», которая вносит существенный вклад в развитие инклюзии в обществе и системе профессионального образования.

Конечно, необходимо понимать, что, помимо перечисленных мер по улучшению трудовой среды, для людей с ограниченными возможностями есть еще много других. Все они должны найти отражение в плане мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов, который формируется Минтрудом России.

Ведь уже существует накопленный отечественный и международный опыт, который очень поучителен и может помочь. Все больше специалистов и экспертов склоняются к мнению, что различные, в том числе неналоговые, формы поддержки предприятий, использующих труд инвалидов, подчас более эффективны, чем квотирование. Так, может быть, стоит опираться на синергию этих двух инструментов стимулирования занятости инвалидов?

Уверен, что для решения поставленных президентом и правительством задач в сфере трудоустройства и занятости инвалидов государству необходимо уйти от формализма и излишней бюрократии, теснее сотрудничать с общественными организациями инвалидов, более эффективно распространять положительный опыт регионов-лидеров, опираться на результаты независимых научных исследований и экспертное мнение.

Материалы предоставлены редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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