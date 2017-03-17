Посевы проконтролируют из космоса

Данные дистанционного зондирования земли позволят предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров

В России появится национальная информационная система (ИС), которая позволит Минсельхозу получать данные о состоянии сельхозугодий России. Отчеты фермеров сравнят с реальными данными, полученными с помощью дистанционного зондирования земли.

В конце прошлого года вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу подготовить предложения по ежегодной публикации открытых данных космического мониторинга сельхозугодий. Это в том числе эффективность использования земель, динамика роста культур и т.п.

Источник «Известий», близкий к Минсельхозу, сообщил, что министерство готовит нормативные документы, чтобы собрать в едином формате в общенациональной системе данные различных источников. Уже порядка 10 регионов запустили информационные системы мониторинга сельхозугодий. Например, в Краснодарском крае такая ИС заработала еще в 2010 году. Ее запуск помог выявить случаи, когда фермеры скрывали реальные площади посевов или, к примеру, сажали подсолнечник, а отчитывались о посадке пшеницы. Загружая данные дистанционного зондирования земли в специальный программный комплекс, можно легко выявить подлог.

В выигрыше – и краснодарские сельхозпроизводители. Они получили подробный еженедельный анализ – что происходит с полем, как произрастает посаженная культура, где есть проблемные участки. Региональное министерство связи подключило к анализу данных консультантов и ученых, которые объясняют фермеру, где он допустил ошибки. Например, не оптимальный сорт пшеницы отстает в развитии от соседей или вовремя не внесена подкормка. В итоге в Краснодарском крае за пять лет удалось повысить валовый урожай на 5-10%.

Директор по развитию фирмы ExactFarming (разработчик системы управления фермерским хозяйством) Егор Заикин уверен, что государству в первую очередь нужны инструменты контроля за посевами. Но чтобы фермеры не саботировали подобные системы, для них тоже добавляются полезные функции.

– Мониторинг дает возможность в реальном времени получать информацию о состоянии сельхозугодий, о развитии посевов и так далее. Это позволяет планировать урожай, – объяснил Заикин. – Данные позволяют понимать, например, сколько фермер потерял из-за наводнения и какую компенсацию ему выплачивать.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, государство должно создавать рынок. Для этого оно должно не владеть всеми данными и заниматься их обработкой для нужд фермеров, а допустить к данным частные компании. Они будут разрабатывать сервисы под требования фермеров.

В Минсельхозе от комментариев воздержались.

Материалы предоставлены редакцией газеты «Известия»