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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Пятая полоса
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Оптимисты из Кораблина

Автор фото: Юрий Харин | Оптимисты из Кораблина
Фото автора.

…Когда «Рязанские ведомости» рассказали о празднике, имя которому «День рождения дома» и который прошел в городе Кораблино, то члены Кораблинского райсовета ветеранов на своем очередном заседании дружно обсудили эту статью и выразили благодарность своей коллеге Надежде Лаврентьевне Клочковой. А все потому, что именно она была организатором и одной из ведущих этого необычного и самобытного торжества.

…Когда председатель райсовета Нина Владимировна Лебедева узнала, что родственники одного из ветеранов города пытаются всяческими путями завладеть его квартирой, она сделала все, чтобы восторжествовала справедливость.

… Когда проходит в Кораблине праздник урожая, то непременными его участниками и, конечно же, лауреатами становятся ветераны.

И это только малая толика дел Кораблинского райсовета, которому на днях исполнилось тридцать лет. Учитывая, что все это время ветераны в делах и заботах поддерживают друг друга в трудную минуту, съемочная группа Общественного телевидения России в рамках проекта «Малые города России» вновь побывала в Кораблине и сняла о них увлекательный сюжет.

Сегодняшний райсовет возглавляет Н.В. Лебедева, а до этого – И.И. Смирнов, Е.В. Морыганова, И.Н. Хромов и М.С. Петрусевич. Нине Владимировне, как, впрочем, и ее предшественникам, не занимать энергии и энтузиазма. Вместе с другими и сегодня она делает многое, чтобы жизнь улыбалась каждому ветерану. А их в районе около 9000.

Еще один сюжет съемочной группы ОТР – о деятельности Кораблинского молочного завода. Этот коллектив во главе с Е.Н. Чуйковой, несмотря на кризис, не только выжил, но и сумел увеличить выпуск разнообразной молочной продукции. Мастера своего дела с большим удовольствием перед камерой поделились секретами мастерства, рассказали о планах на будущее.

Телевизионщики во главе с корреспондентом Артемом Пашниным также поведали об интересной судьбе кораблинки Юлии Клочковой, которая, несмотря на пережитое, полна оптимизма и веры в завтрашний день…

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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