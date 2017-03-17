Как погасить кредит

«У банка, заемщиком которого я был, отозвана лицензия. Насколько я понимаю, мои обязательства по взятому кредиту при этом никто не отменял. А как правильно оформить платежный документ для погашения кредита перед банком, которого вроде как уже и нет на рынке, чтобы деньги дошли по назначению и я не попал в «злостные неплательщики»?

Борис Верещагин, г. Рязань»

Отвечает Маргарита Владимировна Одинцова, управляющая Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу:

– Действительно, заемщикам необходимо обеспечить своевременное погашение задолженности перед той кредитной организацией, у которой отозвана лицензия. Обязанность исполнять своевременно и в полном объеме свои обязательства перед банком в соответствии с условиями ранее заключенных договоров сохраняется. И делать это стоит своевременно, не допуская возникновения просроченной задолженности.

Сложившаяся практика оплаты задолженности по кредиту предусматривает, как правило, предварительное внесение средств на счет заемщика с последующим их списанием в дату погашения в соответствии с графиком платежей по кредиту. При этом действующее законодательство не допускает зачисления средств на счета клиентов после отзыва у банка лицензии.

В связи с этим Банк России рекомендует при проведении очередного платежа в погашение кредита в адрес банка с отозванной лицензией не заполнять графу «Номера счета получателя» в платежном поручении, а указывать информацию о счете заемщика в графе «Назначение платежа» вместе с иной информацией, которая позволяет идентифицировать плательщика и цель платежа.

В реквизите «Получатель» указывается наименование кредитной организации с отозванной лицензией. В реквизите «Банк получателя» – ее наименование и местонахождение. В реквизитах «БИК», «Счет номер» банка получателя средств указывается соответственно банковский идентификационный код и номер корреспондентского счета в соответствии со справочником банковских идентификационных кодов.

В реквизите «Назначение платежа» информация указывается в следующей последовательности: номер счета заемщика, который указывал заемщик в качестве счета получателя при погашении кредита до отзыва лицензии у кредитной организации, символ «//», номер счета, открытый временной администрацией в целях погашения кредита заемщиком (если у вас есть такая информация), символ «//», назначение платежа («погашение кредита»), информация о заемщике, номере и дате кредитного договора, период платежа и иная дополнительная информация, позволяющая идентифицировать платеж.

Подробное информационное письмо о том, как правильно оформить платежный документ, опубликовано на сайте www.cbr.ru, а также в «Вестнике Банка России». Вы можете пользоваться этой профессиональной «подсказкой» в любой удобный для вас момент.