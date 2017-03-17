Компенсация за заботу

«Можно ли официально оформить уход за престарелым человеком и получать за это деньги?

К. Карпова, Рязань»

Люди, с детства являющиеся инвалидами, или же из-за болезни, а также из-за возраста утратившие трудоспособность, часто нуждаются в том, чтобы им кто-либо помогал ухаживать за собой и вести домашнее хозяйство. Если гражданин, который осуществляет подобный уход, является трудоспособным и при этом не работает, уход за нетрудоспособным лицом можно оформить официально. В этом случае государство возьмет на себя часть материальных нужд, предоставив компенсационную или ежемесячную выплату. В Рязанской области такие выплаты получают 27,4 тысячи жителей региона, ухаживающих за своими родственниками или знакомыми.

Обращаем внимание на несколько важных моментов, касающихся компенсационных и ежемесячных выплат по уходу. Во-первых, право на определенный вид выплат в соответствующем размере зависит от того, за кем именно осуществляется уход. Компенсационные выплаты по уходу устанавливаются неработающим трудоспособным гражданам, которые независимо от статуса родственника или факта совместного проживания ухаживают за нетрудоспособными, в числе которых инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства с данной группой инвалидности), престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе (по заключению медицинского учреждения). Размер компенсационной выплаты – 1 200 рублей в месяц.

Ежемесячная выплата может быть установлена неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Размер ежемесячной выплаты в отличие от выплаты компенсационной зависит от статуса члена семьи: для родителя (усыновителя), а также опекуна (попечителя) это 5500 рублей, для других граждан – 1200 рублей. В обоих случаях выплаты назначаются одному ухаживающему в отношении каждого нетрудоспособного лица, за которым осуществляется уход. Также важно отметить, что лицо, осуществляющее уход, для приобретения права на выплату не должно являться получателем пенсии или пособия по безработице.

Во-вторых, периоды ухода засчитываются ухаживающему в страховой стаж, необходимый для приобретения права на пенсию. За периоды ухода начисляются дополнительные пенсионные баллы. Таким образом, ухаживающие становятся более социально защищенными в части формирования пенсионных прав.

В-третьих, важно учитывать, каким образом и в какие сроки предоставляются выплаты. Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты необходимо обращаться в территориальный орган ПФР по месту жительства пенсионера, за которым будет осуществляться уход, с предоставлением необходимого пакета документов. Назначение выплат производится с месяца подачи в ПФР соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Выплата доставляется вместе с пенсией, установленной нетрудоспособному гражданину, и выплачивается в течение периода ухода за ним.

Подробную информацию о том, какие документы требуются при обращении с заявлением о выплате, можно получить по телефону на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Компенсационную выплату по уходу и ежемесячную выплату в размере 1200 рублей получают 24 402 жителя региона, ежемесячную выплату в сумме 5 500 рублей – 3056 рязанцев.