На сто лет вперед

Областному центру необходима стратегия градостроительного развития

В конце минувшего года на должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани был назначен Дмитрий Васильченко – заслуженный работник Москомархитектуры, профессор Международной академии архитектуры, лауреат Государственной премии Москвы 2009 года за проектирование социальных объектов Москвы, многократный лауреат ежегодного Московского смотра-конкурса на лучший проект благоустройства территорий города. Как получилось, что столичный архитектор оказался в Рязани, и каким видит ее градостроительное будущее?

Д.В. – Во-первых, я уже был знаком с Рязанью. Перед тем, как приехать сюда работать, я еще раз посетил город и окончательно влюбился в него. Я приехал в Рязань с серьезными намерениями, с семьей, надолго. Мне нравятся непростые задачи. С одной стороны, город должен сохранить свою историю. С другой, ему необходимо развиваться. Соблюсти эти два условия – задача сложная и интересная.

– Насколько способствует ее решению проект охранных зон, который в настоящее время активно обсуждается общественностью?

Д.В. – Проект охраны исторической части города необходим. Предыдущий проект, который был сделан до 2000 года, практически не «работает» ни с действующим градостроительным Кодексом, ни с другим законодательством. Из-за его неактуальности очень трудно регулировать градостроительно-архитектурные действия в центре города. Сделанный по заказу фонда «Наследие» проект не предусматривает сокращение зон охраны. В нем идет речь о том, чтобы пересмотреть отдельные территории по периферии исторического ядра, которые, возможно, изменят свою верхнюю отметку.

– То есть, речь идет об увеличении этажности?

Д.В. – Мое мнение таково: не должно быть жесткого перехода от исторического центра к новой многоэтажной застройке. Восприятие города должно развиваться при движении по городу и по определенному сценарию. Необходимо применить объективный инструмент, чтобы понять, какая этажность и в какой зоне должна быть. Для того в градостроительном арсенале есть только один инструмент – визуальный анализ. То есть, берутся отдельные точки, сектора и анализируется силуэт города. Город не должен быть ровным, необходимы доминанты, акценты. Другой вопрос, что в историческом центре главная доминанта, не подлежащая обсуждению, – кремль. Вокруг кремля есть историческая застройка, пусть даже рядовая, но она должна «читаться». Переходить к более повышенной этажности нужно взвешенно. Сценарий должен меняться постепенно. На мой взгляд, проект требует более внимательного рассмотрения. Это сложная, трудоемкая работа.

– В чьей компетенции она находится?

Д.В. – Эту работу должны делать проектировщики, авторы проекта зон охраны. Основа для этой работы в представленном проекте сделана. Но, на мой взгляд, есть необходимость в целом ряде доработок и проведении более подробного ландшафтно-визуального анализа, чтобы гарантированно избежать субъективизма и ошибок по этажности.

– Мы пойдем по этому пути?

Д.В. – Мы уже идем по этому пути. На совещаниях в правительстве области, в администрации Рязани это предложение было поддержано. Предложенный проект находится в стадии сбора предложений и замечаний. Управление градостроительства и архитектуры администрации города Рязани совместно с рязанским Союзом архитекторов провело исследование проекта, и мы выработали общее коллегиальное мнение, которое направлено в управление охраны памятников, фонд «Наследие», с тем, чтобы наши замечания и предложения были рассмотрены и учтены. Работа ведется в режиме диалога.

– Сколько времени потребуется на доработку проекта?

Д.В. – Тщательный анализ потребует двух-трех месяцев.

– На ваш взгляд, каким должен быть силуэт Рязани?

Д.В. – Для исторического города, каким является Рязань, силуэт должен напоминать чашу, то есть повышение силуэта к окраинам и плавный переход масштаба застройки к центральной части. Сохранение масштаба – также предмет охраны. Можно вписать современную, стилизованную застройку в историческую часть города, и тому есть множество мировых примеров.

– Какие преобразования могут совершаться в исторической части города?

Д.В. – В центре должны работать три метода: регенерация, то есть восстановление исторической застройки, реконструкция, когда здание не является памятником, но есть необходимость в его сохранении, и мы оставляем фасад и делаем современную, комфортную «начинку», и третий метод – реставрация. Просто нового строительства в исторической части города быть не должно. Об этом мы говорили с рязанскими застройщиками и нашли взаимопонимание.

– Еще один актуальный для разанцев вопрос связан с изменением этажности жилых домов уже в процессе строительства. Что позволяет застройщикам менять проекты?

Д.В. – Есть Генеральный план, есть правила землепользования и застройки. Но Градостроительный кодекс позволяет вносить изменения в эти документы. В проект зон охраны изменений внести нельзя.

Если в результате сегодняшнего диалога мы получим оптимальное решение и с точки зрения застройщиков, и с точки зрения исторического архитектурно-культурного облика города, тогда подобные изменения проектов будут невозможны. Вот почему так необходим этот документ.

– Для строительства многоэтажного жилья в областном центре осваиваются все новые и новые территории. В частности, высотные дома возводятся на землях, которые еще недавно попадали в зону разлива Оки. Надежно ли такое строительство?

Д.В. – Я уверен, что никакой технической опасности в таких решениях нет, потому что любой проект проходит экспертизу, где специалисты дают оценку и геологическим особенностям площадки, и конструктивным элементам здания, и инженерным коммуникациям.

– Как при сегодняшней плотности жилой застройки соблюдаются требования обеспечения парковочными местами для домов, например, 20 и более этажей?

Д.В. – Открытыми парковками, безусловно, обеспечить машиноместа невозможно. Необходимо многоярусное хранение машин. Во многих проектах жилых домов заложены подземные паркинги. Это очень сложное и дорогостоящее технологическое решение, но застройщики идут на него.

– Разработка и утверждение проекта охранных зон – первостепенная задача. А какие еще градостроительные задачи, на ваш взгляд, требуют неотложного решения?

Д.В. – Необходимо решать транспортную проблему, особенно в центральной части города. Она пока не настолько критична, как в особо крупных городах, но градостроительный опыт показывает, что критичность транспортных проблем нарастает молниеносно. В Генеральном плане заложены меры по решению этой задачи. Кроме того, чтобы не возникало в городе точечной застройки, необходимо в составе Генерального плана формировать зоны привлечения инвестиций.

– Срок действия Генерального плана Рязани завершается менее чем через три года. К 2020 году должен быть разработан новый документ. Эта работа ведется?

Д.В. – Да, но одного генерального плана мало. Уверен, необходимо разработать стратегию градостроительного развития города. Это комплексный документ, который будет включать в себя, в том числе, ряд деклараций о том, каким мы, жители Рязани, хотим видеть свой город через 50 и более лет.