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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Третья полоса
Событие
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Весенние заботы

В Рязани дан старт месячнику по благоустройству города
Автор фото: Владимир Проказников | Весенние заботы
Фото: Владимир Проказников.

Для координации работы всех задействованных в месячнике служб и подразделений города на базе префектур созданы 4 оперативных штаба. Специалисты префектур уже приступили к проведению мониторинга территорий для уточнения объема необходимых мероприятий по наведению порядка. В частности, речь идет о выявлении несанкционированных точек свала мусора на всей территории города, а также работах по расчистке городских парковых зон.

Этой весной в Рязани будет высажено более 5 000 кустарников, порядка 400 деревьев, 420 000 единиц цветочной рассады в соответствии с разработанным проектом цветочного оформления.

В планах месячника и пополнение автопарка Дирекции благоустройства города дополнительной современной техникой и средствами малой механизации для более оперативной и качественной работы по уборке и благоустройству. На эти цели из бюджета города направлено 30 млн. рублей.

В связи с ранним приходом весны работы по уборке проезжих частей, тротуаров и обочин на центральных улицах города начались раньше старта традиционного весеннего месячника. Это касается и дорожных работ. В первую очередь они проходят на тех улицах, по которым проложены маршруты движения общественного транспорта; первичную заделку выбоин предполагается завершить до конца марта.

На 25 марта, 8 и 22 апреля запланировано проведение общегородских субботников по уборке территорий. К участию в работах по благоустройству приглашаются все рязанцы.

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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