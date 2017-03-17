Доверили продолжить работу

Ольга Воронова вновь избрана членом Общественной палаты РФ

Профессор Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина Ольга Воронова вновь избрана членом Общественной палаты РФ. Выборы прошли на альтернативной основе в ходе пленарного заседания Общественной палаты Рязанской области, состоявшегося сегодня.

О.Е. Воронова представляет Общественную палату Рязанской области на федеральном уровне с ноября прошлого года. За это время она смогла проявить свои организационные и деловые качества, работая в составе комитета по культуре Общественной палаты РФ. За это время Ольга Ефимовна в качестве эксперта приняла участие в рассмотрении ряда значимых законопроектов и документов. Ей удалось представить на федеральном уровне опыт работы общественных организаций Рязанской области по самым разным актуальным направлениям. Большую работу О. Воронова проводит, войдя в состав межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательного места «Есенинская Русь».

Необходимость новых выборов представителя региона в федеральную Общественную палату возникла в связи с истечением срока полномочий действующего состава Общественной палаты Российской Федерации. После того, как в феврале Президент РФ Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации, началось формирование нового состава ОП РФ. Ольга Ефимовна Воронова будет продолжать в нем работу.

На пленарном заседании обсуждался вопрос о проведении мероприятий, посвященных 3-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Общественная палата Рязанской области выступает в качестве их инициатора и организатора. Секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина предложила провести эту акцию в субботу, 18 марта, на площади Победы в Рязани и на площадке перед Муниципальным культурным центром. Члены общественной палаты поддержали это предложение. Акция будет проходить с 15 до 19 часов на нескольких площадках – детской, молодежной, торговой, и завершится в 17 часов митингом – концертом. Общественная палата Рязанской области приглашает рязанцев принять участие в акции, ставшей для всех нас традиционной.

В пленарном заседании Общественной палаты приняли участие вице-губернатор области Сергей Филимонов и министр по делам территориальных образований и общественных объединений Антон Астафьев.