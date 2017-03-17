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Выпуск № 48 (5335)
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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Третья полоса
Событие
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Неделя глазами экспертов

03-16-15 Анна Малашина,
руководитель проекта «Профстарт», член совета организации «Лист»:

– На текущей неделе в Рязани стартовал уникальный образовательный проект для детей 9-13 лет – «Солнец». Участники проекта познакомятся с современными возможностями выращивания салатов, овощей, цветов и зелени. Ребята смогут сами вырастить свое растение в теплице. Проект разрушает стереотипы о том, что растениеводство – это «скучно, надо возиться в земле», что это «принудительное занятие на даче вместе с бабушками и мамами». Наша теплица – копия современного тепличного хозяйства, где используют разное газоразрядное и светодиодное освещение, вентиляцию, системы автополива растений и много другое. В качестве посадочного материала используются необычные сорта растений – желтые помидоры, коричневые огурцы, разноцветная зелень и цветы. Все это привлекает внимание детей. Привлекательно, что проект профориентационный, и дети смогут увидеть в себе будущих биологов, экологов, фермеров, диетологов или поваров.

Молодой рязанец Артем Филимонов на этой недели с успехом прошел первый тур проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. Восторгом и овациями встречал Тему зал, а жюри устроило за него «битву», и каждый из них хотел его видеть участником своей команды. Выступление вызвало сильный интерес общественности и почти никого не оставило равнодушным. Верю, что история Артема послужит убедительным примером для всех, кто чувствует в себе желание действовать, но боится начать.

03-16-14 Елена Фролова,
директор Сасовского муниципального культурного центра:

– На неделе в Сасове происходили события, которые демонстрируют любовь жителей к своему родному городу. Стартовала акция «Родному городу заботливые руки». После зимы осталось много мусора. С первых весенних дней началась уборка сасовских улиц. Для этого привлекается специализированная техника и сотрудники ООО «Ремонтно-дорожный участок». Не остаются в стороне и ребята из добровольческого отряда «Волонтер» Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова. Первым объектом по благоустройству стал краеведческий музей города. Ребята с энтузиазмом и охотой навели порядок на территории музея.

Это хороший пример для всех жителей города, и хочется, чтобы горожане последовали примеру молодых активистов и вышли на уборку прилегающих территорий. Чистота города – в наших руках! А еще хочется всем напомнить: «Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят».

Меня, как директора ДК, не может не радовать то, что сасовцы приняли участие в областном фестивале-семинаре «Казаком родиться нужно». Там выступил наш вокальный ансамбль «Субботея» Сасовского МКЦ, имеющий звание «народный».

Это был праздник детского творчества, самобытный и уникальный. Хочется верить, что он будет доброй традицией и пройдет еще много-много раз. Такие фестивали помогают прикоснуться к этому яркому и интересному творчеству.

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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