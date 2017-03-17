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17.03.2017
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Выпуск № 48 (5335) |
Вторая полоса
Праздник
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19 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области!Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашей добросовестной, ответственной и профессиональной работы во многом зависит уровень комфорта в домах жителей Рязанской области, благоустройство населенных пунктов, социальное самочувствие общества в целом.

Сегодня серьезное внимание уделяется решению проблем жилищно-коммунального хозяйства региона, ведется последовательная модернизация инфраструктуры комплекса с тем, чтобы обеспечить людей качественными услугами. В этом направлении предстоит большая работа. Уверен, что хороший кадровый потенциал, современные технологии, которые активно внедряются в отрасли, позволят успешно реализовать важнейшие государственные программы, в числе которых капитальный ремонт многоквартирных домов, обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, надежное тепло-, водо- и энергоснабжение жилищного фонда и организаций социальной сферы.

Активно развивается и сфера бытового обслуживания населения, работники которой стараются учесть все потребности и пожелания людей, обеспечить высокое качество сервиса и индивидуальный подход к каждому человеку.

Предприятия торговли региона, значительная доля которых представляет малый бизнес, вносят весомый вклад в продвижение качественной рязанской продукции на продовольственном рынке, обеспечение необходимыми товарами жителей, в том числе в отдаленных населенных пунктах региона.

Уверен, что благодаря большому опыту, стремлению к постоянному совершенствованию профессионального мастерства, предприимчивости вы сможете выполнить все поставленные задачи и в дальнейшем эффективно работать на благо Рязанской области, чтобы сделать жизнь в регионе удобнее и комфортнее.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в осуществлении намеченных планов!

Врио губернатора Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля, бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу важнейших сфер жизнеобеспечения региона, вносят неоценимый вклад в развитие экономики Рязанской области. От вашего мастерства зависят тепло и уют в домах, качество жизни, здоровье и настроение земляков.

Поддержка малого и среднего бизнеса, создание условий для предпринимательской активности, формирования конкурентной среды позволили значительно расширить потребительский рынок, увеличить объем товарооборота. В рамках решения проблемы импортозамещения все больше реализуется продуктов с рязанской маркой, проводятся ярмарки выходного дня, действует программа «Забота».

Сегодня вашими усилиями в сфере ЖКХ активно внедряются новые технологии, осваиваются современные принципы работы, улучшается культура обслуживания, что открывает новые перспективы развития отрасли. Совершенствуется программа капремонта домов, продолжается переселение граждан из аварийного жилья.

Спасибо вам за нелегкий, но важный труд, ответственное отношение к делу! Уверен, что ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача будут направлены на обеспечение населения необходимыми товарами и услугами, создание комфортных условий для жизни в нашем регионе.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии! Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит радость и удовлетворение!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Статья опубликована в номере 48 (5335) от 17 марта 2017 года
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