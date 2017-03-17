Перспективный регион

Николай Любимов отметил параметры привлекательности области, выступая на пленарном заседании XXVI съезда РСПП

Съезд проходит в рамках юбилейной, X Недели российского бизнеса, которую с 13 по 17 марта проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. В ходе работы съезда обсуждаются актуальные направления взаимодействия государства и бизнеса, ключевые экономические проблемы, в частности вопросы налоговой и финансовой систем, инвестиционного климата, устранения административных барьеров, рынка труда.

Участников съезда приветствовал Президент РФ В.В. Путин. Он отметил, что на протяжении трех последних лет ведется целенаправленная работа по адаптации экономики к новым внешним условиям, особое внимание уделяется обеспечению макроэкономической стабильности. «Для поддержки целого ряда отраслей были реализованы специальные антикризисные меры. Запущены программы импортозамещения и содействия экспорту, нацеленные на изменение сырьевой структуры российской экономики, на развитие оте­чественной промышленности. Сейчас темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям. Увеличивается промышленное производство, в том числе в обрабатывающих отраслях, растет и сельское хозяйство», – подчеркнул глава государства.

Глава рязанского региона Николай Любимов в своем выступлении отметил основные параметры привлекательности области для инвесторов: диверсифицированную экономику, избыток энергоресурсов, условия для создания логистических комплексов. По словам Николая Любимова, работа по дальнейшему улучшению инвестклимата будет проводиться по основным пяти направлениям, таким как максимальное упрощение процедур ведения бизнеса, улучшение качества деловой среды, активное и грамотное продвижение возможностей региона, совершенствование инвестиционной инфраструктуры, стимулирование модернизации производств, подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. «Мы хотим сформировать качественно новый образ Рязанской области, образ региона, привлекательного для людей и для инвестиций. Для этого у нас есть все условия».

Комментируя итоги съезда, Николай Любимов отметил, что инвестиционные возможности региона вызвали большой интерес. «Считаю, что наша презентация прошла удачно, многие подходили ко мне с тем, чтобы познакомиться с областью, приехать, посмотреть, насколько мы готовы к предоставлению производственных площадок, изучить формы поддержки инвесторов. Нужно как можно шире использовать все возможности, чтобы информировать потенциальных инвесторов о Рязанской области», – подчеркнул глава региона.