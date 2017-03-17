Проверено временем

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

В этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Уверенность в том, что возвращение Крыма принесло пользу стране в целом сегодня высока как никогда: об этом говорят 78% опрошенных (по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник»). Еще выше доля россиян, отмечающих положительный эффект для самих крымчан (89% – максимум за два года измерений).

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Воссоединение Крыма с Россией отмечают и в Рязани.

18 марта с 15.00 до 18.00 на площади Победы состоится праздник, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Инициаторами праздника выступили Общественная палата Рязанской области и Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское военно-историческое общество».

На площадке перед МКЦ будут развернуты спортивные игровые и детские игровые площадки. Запланирована работа торговых рядов и аттракционов.

В 17.00 на открытой сцене состоится митинг-концерт, в котором примут участие представители общественности Рязанской области и ведущие музыкальные коллективы города Рязани.