ФК «Рязань» сыграет со «Строгино»

Матч состоится в Москве 19 марта

26 марта рязанцы померяются силами с «молодежкой» ЦСКА, эта встреча также пройдет в столице. А 2 апреля в Рязани наша команда будет принимать ФК «Коломна». Время начала этого матча пока уточняется.

Матч со «Строгино» станет первым после возвращения команды с южных сборов. Как сообщили в пресс-службе клуба, на южных сборах команда провела десять дней. Условия, инфраструктура и погода позволили выполнить, все, что было запланировано тренерами. В рамках сборов ФК «Рязань» провел две товарищеские встречи и обе завершились вничью – 1:1 с ФК «Севастополь» и 2:2 с ФК «Евпатория».

В этих играх мы задействовали всех игроков. Если посмотреть на составы, в каждом тайме они были различны. Игровую практику получали все футболисты, а нам в свою очередь удалось понять, правильно ли мы составили план подготовки. Пока были на сборах, к нам приезжали несколько игроков на просмотр, но никто из них нас не заинтересовал, и вряд ли бы смог укрепить нашу команду, - отметил главный тренер Гарник Авалян. - Хорошие погодные условия и натуральный газон позволили избежать травм, так что вернулись в полном составе и будем продолжать работать.

До конца марта в графике ФК «Рязань» по две тренировки в день. Ранняя весна, пришедшая в центральную Россию, позволяет проводить их поле стадиона «Олимпиец». С апреля команда перейдет на режим одного занятия в день.