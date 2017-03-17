Рязанских пенсионеров предупреждают: мошенники под видом социальных работников предлагают услуги и товары

Министерство социальной защиты населения Рязанской области обращает внимание жителей региона на случаи мошеннических действий под видом социальных работников в отношении людей пожилого возраста.

Уважаемые пенсионеры! Будьте осторожны и бдительны при контактах с незнакомыми лицами, которые под видом социальных работников предлагают различные услуги и товары, проявляют о вас неожиданную заботу.

Не доверяйте их словам! Во время посещения граждан специалисты социальных служб обязательно предъявляют служебное удостоверение, которое необходимо внимательно изучить. Посмотрите, действительно ли предъявленное удостоверение - не просрочено ли оно.

В случае необходимости, для уточнения личности посетителей обращайтесь в министерство социальной защиты населения или в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Вас внимательно выслушают и, при необходимости, дополнительно дадут разъяснения.

По возникающим вопросам можно позвонить на единый социальный телефон: 8 (4912) 51-36-00.