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Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 09:09
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Спорт
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Баскетболисты «Рязани» играют во Владивостоке

Последний матч «регулярки» пройдет уже сегодня

Еще немного и ужасный для БК «Рязань» регулярный чемпионат-16/17 останется в прошлом. Осталось лишь выйти на площадку во Владивостоке и достойно отыграть против тамошнего «Спартака-Приморье». Как сообщает пресс-атташе клуба Михаил Солдатов, расклады понятны: «зубры» готовятся ко второму этапу, хозяевам необходимо удерживать имеющуюся 6-ю позицию. Начало встречи в СК «Олимпиец» в 11.00 по московскому времени.

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