«Рязань-ВДВ» в матчах с юношами: пока ничья

Как и было запланировано, в марте по четвергам «Рязань-ВДВ» проводит серию контрольных матчей с командой юношей 2000 года рождения СДЮСШОР «Олимпиец»

Неделю назад соперники встретились первый раз, и тогда ни разу не смогли поразить ворота друг друга – ничья 0:0. 16 марта «Рязань-ВДВ» и «Олимпиец-2000» (тренер Николай Сенин) вышли на поле вновь.

О ходе матче рассказывает пресс-атташе клуба Михаил Солдатов:

- Первый тайм в целом прошел в равной борьбе. «Десантницы» неплохо комбинировали, но сказывалось отсутствие на острие атаки травмированной Елены Даниловой – остроты впереди не хватало (впрочем, дела у нашей прима-форварда идут на поправку и с понедельника она приступит к тренировкам в общей группе).

После перерыва юноши попытались захватить инициативу и территорию. Но игра на контратаках сыграла на руку «Рязани-ВДВ». Во время одной из вылазок «олимпийцы» сбили ворвавшуюся в штрафную площадь Ольгу Бойченко, и сама пострадавшая реализовала пенальти. Матч благополучно шел к минимальной победе «десантниц», но буквально за несколько секунд до финального свистка защитницы «Рязани-ВДВ» упустили из виду одного из форвардов соперника, и тот четко реализовал выпад по центру, пробив мимо Марии Жаманаковой. 1:1 – юноши и девушки второй матч подряд не могут выявить сильнейшего.

Через неделю, 23 марта, на стадионе «Спартак» в 17.00 «третья серия» футбольного сериала межсезонья «Рязань-ВДВ» - «Олимпиец-2000».