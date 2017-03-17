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Главная страница / Новости Рязани и области
17.03.2017, 09:22
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Общество
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Рязанские зубры будут осваиваться в Вологодской области

С приездом «новичков» самая северная популяция зубров вырастет до 68 особей
Рязанские зубры будут осваиваться в Вологодской области

На этой неделе четверо зубров из Окского заповедника отправлены в Усть-Кубинский район Вологодской области для пополнения вольно живущей популяции. Еще два зубра будут отправлены на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Окского заповедника.

В 2010 году зубров из Окского заповедника уже доствляли в Вологодскую область, и они успешно прижились.

Все животные успешно перенесли 18-часовую дорогу и чувствуют себя хорошо. В Вологодской области рязанских зубров еще раз поместят на карантин под наблюдение ветеринаров и через месяц выпустят в стадо сородичей.

Фото Г. Носаченко и Е. Цибизовой

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