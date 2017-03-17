Рязанские зубры будут осваиваться в Вологодской области

С приездом «новичков» самая северная популяция зубров вырастет до 68 особей

На этой неделе четверо зубров из Окского заповедника отправлены в Усть-Кубинский район Вологодской области для пополнения вольно живущей популяции. Еще два зубра будут отправлены на следующей неделе, сообщили в пресс-службе Окского заповедника.

В 2010 году зубров из Окского заповедника уже доствляли в Вологодскую область, и они успешно прижились.

Все животные успешно перенесли 18-часовую дорогу и чувствуют себя хорошо. В Вологодской области рязанских зубров еще раз поместят на карантин под наблюдение ветеринаров и через месяц выпустят в стадо сородичей.

Фото Г. Носаченко и Е. Цибизовой